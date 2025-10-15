Uma mulher teve a perna esmagada após um grave acidente entre uma motocicleta e um ônibus, na noite desta quarta-feira (15), na avenida Torquato Tapajós. O trânsito no local ficou congestionado.
Segundo informações, o motociclista tentou passar ao lado do ônibus, perdeu o equilíbrio e caiu. A passageira que estava na garupa acabou ficando embaixo do veículo.
A cobradora do ônibus, identificada apenas como Marta, afirmou que a vítima sofreu fraturas expostas na perna. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a uma unidade de saúde da cidade. O motociclista teve ferimentos leves.
