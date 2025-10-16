Prisão

Suspeito arrombou casa da ex-mulher e a atacou com terçado; medidas protetivas eram descumpridas.

Um homem de 39 anos foi preso por arrombar a casa da ex-mulher e tentar matá-la com golpes de terçado, na madrugada de 9 de outubro de 2024, em Boa Vista do Ramos, a 271 km de Manaus. A prisão preventiva foi cumprida nesta quinta-feira (16/10) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Segundo o delegado Vinícius Freires, a vítima, de 28 anos, percebeu o ex-companheiro invadindo sua residência e foi perseguida com um terçado. A mulher conseguiu fugir e pedir ajuda, enquanto o suspeito subtraiu seu celular e fugiu.

O homem vinha descumprindo medidas protetivas impostas pela Justiça. Durante audiência judicial, a vítima relatou sofrer ameaças e violência psicológica, incluindo coação por familiares do suspeito. Com base nos relatos, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva, deferida pelo Judiciário e cumprida no local de trabalho do acusado.

O suspeito responderá pelos crimes de tentativa de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas, permanecendo à disposição da Justiça e aguardando audiência de custódia.

