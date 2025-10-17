Golpes

A mulher usava carros de luxo alugados para atrair homens e furtar dinheiro e objetos de valor em Manaus.

Jenny Stephanie Mariano Arante, de 30 anos, foi presa pelo 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP) acusada de furto qualificado mediante fraude. Ela abordava homens em vias públicas de Manaus, atraindo-os para dentro de carros de luxo alugados, onde cometia os furtos.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, responsável pelo caso, Jenny Stephanie utilizava carros de luxo para transmitir confiança às vítimas.

“Ela encostava o veículo em frente às residências das vítimas, fazia perguntas e conquistava a confiança delas, de modo que entravam no carro e praticavam atos sexuais com ela. Só depois percebiam que haviam sido furtados”, explicou o delegado.

Uma das vítimas relatou que caminhava pelo bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul, quando reconheceu o carro em que havia entrado dias antes. Durante o encontro, R$ 2 mil em espécie e um cordão de alto valor foram levados.

Com o apoio do Sistema Paredão da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a polícia rastreou o veículo até a Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), seguindo para o distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, a 27 km de Manaus. A polícia local abordou o carro e recuperou cerca de R$ 400 em espécie, além do cordão da vítima, que já estava em posse de terceiros.

Jenny Stephanie foi presa em flagrante e a prisão foi posteriormente convertida em preventiva pela Justiça. Ela responderá pelo crime de furto qualificado mediante fraude.

O caso evidencia o uso de estratégias elaboradas para enganar vítimas e reforça a importância do rastreamento e atuação integrada das forças de segurança, como o Sistema Paredão, para o combate a crimes complexos em Manaus.

Leia mais

Mulher é presa transportando drogas de Manaus para Lábrea