O concurso estadual amplia participação e valoriza beleza com propósito, autenticidade e impacto social.

O Miss Universo Amazonas inicia uma nova fase e abre inscrições para a edição 2026, com formato renovado e a missão de reforçar seu legado como referência em concursos de beleza no estado. Sob nova coordenação estadual, o certame adota uma proposta mais inclusiva, valorizando propósito, autenticidade e representatividade.

A amazonense Roci Pankov, atual Miss Universo Amazonas 2025 e Universal Woman Brasil 2025, participará ativamente da seleção das candidatas e será responsável por coroar a nova representante. Roci, que alcançou o Top 5 Mundial no Universal Woman International em Jaipur, na Índia, mantém agenda intensa de compromissos oficiais e projetos sociais, como sua atuação junto ao Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio (IACAS).

“Ser Miss vai muito além do glamour. É representar histórias, abrir caminhos e usar cada conquista para inspirar outras mulheres a acreditarem nos seus sonhos e no seu próprio valor”, afirma Roci, que também prepara mentorias voltadas ao desenvolvimento pessoal, autoestima e protagonismo feminino.

A nova gestão reforça o conceito de “Miss com Propósito”, mostrando que beleza envolve atitude, impacto e inspiração. A coordenação estadual conta com uma equipe multidisciplinar para preparar as candidatas em performance, autoconhecimento e responsabilidade social.

“Queremos formar misses que inspirem e deixem legado. Cada candidata deve compreender seu papel: ser voz, exemplo e agente de transformação no Amazonas”, destaca Joana Nobre, diretora estadual do concurso.

As inscrições estão abertas para mulheres de todo o estado e devem ser feitas pelo perfil oficial do concurso no Instagram @universeamazonas até 31 de outubro. A edição 2026 traz avanços, como a participação de candidatas casadas, divorciadas, mães e mulheres trans, respeitando os requisitos legais de identidade e nacionalidade.

A final estadual está prevista para o início de dezembro, em Manaus. A vencedora representará o Amazonas no Miss Universo Brasil 2026, cuja data e local serão anunciados em breve.

