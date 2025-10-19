Audácia

Três ou quatro assaltantes invadiram a Galeria Apollo e fugiram antes da chegada da polícia. Caso ocorreu neste domingo (19), em Paris

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, confirmou neste domingo (19) que o roubo ao Museu do Louvre, em Paris, durou cerca de sete minutos. A ação foi realizada por três ou quatro criminosos, segundo informações da emissora BFMTV, afiliada da CNN.

Grupo experiente agiu em menos de dez minutos

De acordo com o ministro, o grupo era altamente organizado e experiente.

“Claramente, esta é uma equipe que realizou reconhecimento. Era muito experiente e agiu muito, muito rapidamente”, afirmou Nuñez em coletiva.

Ministro francês mobiliza forças especiais

O ministro anunciou que todas as brigadas centrais do quartel-general da polícia foram mobilizadas para a investigação. Ele também visitou o museu e declarou estar confiante na identificação dos suspeitos.

Joias levadas pertenciam a Napoleão e soberanos

Os criminosos invadiram uma sala da Galeria Apollo, no interior do museu, e furtaram joias das vitrines atribuídas a Napoleão e outros soberanos franceses. Segundo a BFMTV, o valor do saque ainda está sendo avaliado, mas as peças são consideradas de “valor inestimável”.

Guindaste pode ter sido usado na fuga

A polícia francesa inspecionou um guindaste localizado na parte externa do Louvre, que pode ter sido usado durante a ação criminosa. O equipamento chamou a atenção dos investigadores por sua posição estratégica no momento do roubo.

Investigações continuam em Paris

As autoridades francesas seguem em busca dos suspeitos.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Quadro de Monalisa é atacado por visitante do Museu do Louvre, em Paris