O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta segunda-feira (20), a programação oficial do aniversário de 356 anos da capital. A festa contará com eventos gratuitos e atrações nacionais, distribuídas por várias zonas da cidade.
A programação inclui shows de Ana Paula Valadão, Nadson “O Ferinha” e Klessinha. O tradicional Boi Manaus também faz parte da agenda, que será realizada no sambódromo, Zona Centro-Sul.
Quinta-feira terá atrações nas zonas Leste, Norte e Oeste
Na véspera do feriado, quinta-feiral (23), a partir das 19h, a Zona Leste e a Zona Norte receberão os shows de Klessinha e Nadson “O Ferinha”, na alameda Alphaville.
No mesmo horário, a Zona Oeste será palco do evento gospel com a cantora Ana Paula Valadão, do ministério Diante do Trono, no anfiteatro da Ponta Negra.
Boi Manaus 2025 reúne bois de Parintins e grupos locais
As comemorações seguem na sexta e no sábado, 24 e 25, com o “Boi Manaus 2025” no sambódromo. A festa reunirá os bois Caprichoso e Garantido, de Parintins, além dos seis bois-bumbás de Manaus: Brilhante, Tira Prosa, Corre Campo, Clamor de Um Povo, Galante e Garanhão.
Programação busca incluir toda a população
De acordo com o prefeito David Almeida, a programação foi planejada para atingir diferentes públicos e valorizar a cultura local.
“Nós queremos celebrar Manaus com o povo, com alegria, com fé e com muita cultura. […] Todos estão convidados para viver essa grande festa da nossa cidade”, destacou o prefeito.
Estrutura e segurança garantidas durante o evento
A organização do evento conta com o apoio de secretarias municipais, coordenadas pela ManausCult e pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC). As equipes atuarão em áreas como segurança, mobilidade, infraestrutura e serviços gerais.
As informações completas e atualizadas estão no site oficial da Prefeitura de Manaus: manaus.am.gov.br
