Espetáculo reúne tenores premiados do Brasil e do exterior neste fim de semana em Manaus, como parte do aniversário da cidade

Neste fim de semana (sábado, 25, e domingo, 26), o Teatro Amazonas será palco da 14ª edição do Encontro de Tenores do Brasil. O evento, que integra o calendário cultural de Manaus, celebra o Dia Mundial da Ópera (25 de outubro) e é uma das atrações do feriado prolongado pelo aniversário da cidade, comemorado na sexta-feira (24).

O espetáculo reúne nomes nacionais e internacionais da música lírica, como Rim Park (Coreia do Sul), Vitório Scarpi (Paraná), Eduardo Machado (Goiás) e o amazonense Miquéias William, idealizador do projeto. Eles se apresentam acompanhados pela Amazonas Filarmônica, sob a regência do maestro Otávio Simões, com participação especial do cantor David Assayag, uma das vozes mais marcantes do Festival de Parintins.

Durante a apresentação, o público poderá ouvir clássicos de compositores como Giuseppe Verdi, Edouard Lalo e Pietro Mascagni, além de uma canção tradicional coreana.

A expectativa é grande para as apresentações, tanto por parte do público quanto dos artistas.

“Voltar a Manaus é sempre especial. Só de pisar nesse teatro, você já sente uma energia diferente. É um lugar que carrega história e uma atmosfera única”, afirma o premiado tenor Vitório Scarpi, que chega à capital amazonense nesta quarta-feira (22), junto com Rim Park. Eduardo Machado chega sexta-feira (24).

Manaus como polo da música erudita

Segundo o idealizador do evento, Miquéias William, Manaus tem se consolidado como um dos polos mais importantes da música erudita no Brasil.

“O Encontro de Tenores do Brasil é uma celebração à arte e à emoção que a ópera transmite. Nesta edição, reunimos vozes do país e do exterior em um espetáculo grandioso, que valoriza a cultura e a música clássica no Amazonas”, ressalta.

Os últimos ingressos estão disponíveis no site shopingressos.com.br e na bilheteria do Teatro Amazonas, com valores entre R$ 40 e R$ 200, dependendo do setor. A classificação é livre.

Artistas de destaque na música lírica

A edição deste ano reúne artistas premiados com projeção nacional e internacional:

Rim Park , da Coreia do Sul, estreia no Brasil após passar pelo Conservatório Giuseppe Verdi (Milão) e pelo Young Artist Program da Ópera de Florença , onde iniciou sua carreira profissional.

, da Coreia do Sul, estreia no Brasil após passar pelo Conservatório Giuseppe Verdi (Milão) e pelo , onde iniciou sua carreira profissional. Eduardo Machado , de Goiás, é bacharel em Canto pela Universidade Federal de Goiás e participou de montagens como Le Nozze di Figaro, Dido e Enéas e Carmen. Em 2025, ficou em 3º lugar no Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas.

, de Goiás, é bacharel em Canto pela Universidade Federal de Goiás e participou de montagens como Le Nozze di Figaro, Dido e Enéas e Carmen. Em 2025, ficou em 3º lugar no Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas. Vitório Scarpi , do Paraná, foi vencedor do Concurso Maria Callas em 2020 e soma oito premiações em concursos de canto no Brasil, México e Rússia.

, do Paraná, foi vencedor do Concurso Maria Callas em 2020 e soma em concursos de canto no Brasil, México e Rússia. Miquéias William, do Amazonas, é o idealizador, curador artístico e produtor executivo do evento. Já trouxe mais de 40 artistas líricos ao longo das edições, ajudando a formar novas plateias e fortalecer o acesso à música erudita no estado.

Serviço

Evento: 14º Encontro de Tenores do Brasil

Quando: 25 e 26 de outubro de 2025

Local: Teatro Amazonas – Centro, Manaus

Atrações: Rim Park (Coreia do Sul), Vitório Scarpi (PR), Eduardo Machado (GO), Miquéias William (AM) e participação especial de David Assayag

Orquestra: Amazonas Filarmônica

Regência: Maestro Otávio Simões

Ingressos: R$ 40 a R$ 200

Vendas: shopingressos.com.br

Classificação: Livre

