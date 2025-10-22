Neste fim de semana (sábado, 25, e domingo, 26), o Teatro Amazonas será palco da 14ª edição do Encontro de Tenores do Brasil. O evento, que integra o calendário cultural de Manaus, celebra o Dia Mundial da Ópera (25 de outubro) e é uma das atrações do feriado prolongado pelo aniversário da cidade, comemorado na sexta-feira (24).
O espetáculo reúne nomes nacionais e internacionais da música lírica, como Rim Park (Coreia do Sul), Vitório Scarpi (Paraná), Eduardo Machado (Goiás) e o amazonense Miquéias William, idealizador do projeto. Eles se apresentam acompanhados pela Amazonas Filarmônica, sob a regência do maestro Otávio Simões, com participação especial do cantor David Assayag, uma das vozes mais marcantes do Festival de Parintins.
Durante a apresentação, o público poderá ouvir clássicos de compositores como Giuseppe Verdi, Edouard Lalo e Pietro Mascagni, além de uma canção tradicional coreana.
A expectativa é grande para as apresentações, tanto por parte do público quanto dos artistas.
“Voltar a Manaus é sempre especial. Só de pisar nesse teatro, você já sente uma energia diferente. É um lugar que carrega história e uma atmosfera única”, afirma o premiado tenor Vitório Scarpi, que chega à capital amazonense nesta quarta-feira (22), junto com Rim Park. Eduardo Machado chega sexta-feira (24).
Manaus como polo da música erudita
Segundo o idealizador do evento, Miquéias William, Manaus tem se consolidado como um dos polos mais importantes da música erudita no Brasil.
“O Encontro de Tenores do Brasil é uma celebração à arte e à emoção que a ópera transmite. Nesta edição, reunimos vozes do país e do exterior em um espetáculo grandioso, que valoriza a cultura e a música clássica no Amazonas”, ressalta.
Os últimos ingressos estão disponíveis no site shopingressos.com.br e na bilheteria do Teatro Amazonas, com valores entre R$ 40 e R$ 200, dependendo do setor. A classificação é livre.
Artistas de destaque na música lírica
A edição deste ano reúne artistas premiados com projeção nacional e internacional:
- Rim Park, da Coreia do Sul, estreia no Brasil após passar pelo Conservatório Giuseppe Verdi (Milão) e pelo Young Artist Program da Ópera de Florença, onde iniciou sua carreira profissional.
- Eduardo Machado, de Goiás, é bacharel em Canto pela Universidade Federal de Goiás e participou de montagens como Le Nozze di Figaro, Dido e Enéas e Carmen. Em 2025, ficou em 3º lugar no Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas.
- Vitório Scarpi, do Paraná, foi vencedor do Concurso Maria Callas em 2020 e soma oito premiações em concursos de canto no Brasil, México e Rússia.
- Miquéias William, do Amazonas, é o idealizador, curador artístico e produtor executivo do evento. Já trouxe mais de 40 artistas líricos ao longo das edições, ajudando a formar novas plateias e fortalecer o acesso à música erudita no estado.
Serviço
Evento: 14º Encontro de Tenores do Brasil
Quando: 25 e 26 de outubro de 2025
Local: Teatro Amazonas – Centro, Manaus
Atrações: Rim Park (Coreia do Sul), Vitório Scarpi (PR), Eduardo Machado (GO), Miquéias William (AM) e participação especial de David Assayag
Orquestra: Amazonas Filarmônica
Regência: Maestro Otávio Simões
Ingressos: R$ 40 a R$ 200
Vendas: shopingressos.com.br
Classificação: Livre
