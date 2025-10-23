Atropelamento

Dois criminosos ficaram feridos após serem atropelados por motorista que reagiu a um assalto no Jardim Botânico, zona Sul do Rio.

Dois suspeitos ficaram feridos após serem atropelados por uma motorista que reagiu a uma tentativa de assalto, na noite desta terça-feira (21), no bairro Jardim Botânico, zona Sul do Rio de Janeiro. A mulher, que estava acompanhada do filho, foi abordada por criminosos em duas motocicletas e reagiu jogando o carro blindado contra um dos veículos, derrubando os assaltantes.

De acordo com a Polícia Militar, os dois suspeitos ficaram presos sob o carro após a colisão, enquanto um terceiro conseguiu fugir. A vítima e o filho não se feriram.

Os criminosos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, e, após atendimento médico, levados à 15ª Delegacia de Polícia (Gávea).

Eles foram autuados em flagrante por associação criminosa, tentativa de roubo e adulteração de veículo.

VÍDEO

Leia mais:

Cantor de pagode morre atropelado por motorista embriagado