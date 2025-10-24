Confusão

Outro homem também ficou ferido na ocasião

Um homem, que não teve o nome divulgado, ficou ferido após levar um golpe de gargalo de garrafa. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (23), em um motel localizado na avenida Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus.

Outro homem também ficou ferido na ocasião. Eles estavam no motel participando de uma festa em grupo, que estava no local desde o meio-dia. Os ocupantes da suíte consumiram bebidas alcóolicas e reservaram o espaço por, aproximadamente, R$ 1.400,00.

Em determinado momento, os dois homens se desentenderam e começaram uma briga. Um deles foi atingido no braço direito por um golpe de gargalo de garrafa, sofrendo um corte profundo e perdendo bastante sangue. O outro também acabou ferido, apresentando lesão no pé direito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o motel. Um dos homens foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, e o outro para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado. Um dos homens feridos é casado e a esposa, ao saber do ocorrido, compareceu ao hospital.

A suíte do motel precisou ser isolada para apuração por parte da Polícia Militar, que atendeu à ocorrência. O caso foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde os envolvidos serão ouvidos para esclarecer os detalhes do que aconteceu.