Acidente

Acidente ocorreu na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã; feridos foram socorridos por bombeiros e Samu.

Uma carreta desgovernada atingiu um caminhão baú e deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (27), na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da polícia, o veículo pesado perdeu o freio durante o percurso. O motorista tentou desviar para uma área de mata para evitar atingir outros veículos, mas acabou colidindo com o caminhão e uma picape que estava na pista.

Feridos recebem atendimento imediato

Um dos ocupantes do caminhão relatou formigamento e ausência de sensação nas pernas e foi rapidamente resgatado pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado de ambulância ao hospital. A família da vítima chegou ao local logo depois do acidente para acompanhar o atendimento.

O segundo ferido sofreu fortes dores na nuca e precisou ser socorrido pelo Samu. Ambos permanecem sob cuidados médicos.

Danos materiais e investigações

O motorista da picape não ficou ferido, mas o veículo sofreu danos materiais. O condutor da carreta e demais pessoas que estavam com ele não se feriram, mas deverão prestar esclarecimentos à delegacia.

As autoridades seguem apurando as circunstâncias do acidente e analisando o trecho da avenida, que teve bloqueios temporários devido à colisão.

