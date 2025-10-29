Confrontos

Megaoperação deixa rastro de mortes e moradores retiram corpos da mata para reconhecimento.

Moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, levaram pelo menos 72 corpos à Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, ao longo da madrugada desta quarta-feira (29) — o dia seguinte à operação mais letal da história do estado.

Desde terça-feira (28), o número de mortos já chega a 132. O governo informou que, dos 64 mortos registrados no último balanço oficial, 60 eram suspeitos e 4 policiais civis e militares. Os corpos levados à praça não estavam incluídos nesse total, segundo o secretário da PM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira. A perícia vai investigar se essas mortes têm relação com a operação.

Apurações indicam que todos os corpos, de homens, foram encontrados na área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde ocorreram os principais confrontos entre traficantes e forças de segurança.

Durante coletiva nesta manhã, o governador Cláudio Castro (PL) classificou a ação como um “sucesso” e afirmou que apenas os quatro policiais mortos são “vítimas”.

Reconhecimento na praça

O ativista Raull Santiago ajudou a retirar os corpos da mata.

“Em 36 anos de favela, passando por várias operações e chacinas, nunca vi nada parecido. É algo novo. Brutal e violento num nível desconhecido”, disse.

Segundo o g1, os moradores levaram os corpos até a praça para facilitar o reconhecimento pelos parentes. Muitos foram deixados sem camisa, para expor tatuagens, cicatrizes e marcas de nascença.

Grande parte das vítimas apresentava ferimentos a bala — alguns estavam com o rosto desfigurado.

A Polícia Civil informou que o reconhecimento oficial será feito no prédio do Detran, ao lado do Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, a partir das 8h.

Durante esse período, o acesso ao IML ficará restrito à Polícia Civil e ao Ministério Público, responsáveis pelos exames periciais. As demais necropsias, sem ligação com a operação, serão realizadas no IML de Niterói.

Corpos levados a hospital

Mais cedo, moradores transportaram seis corpos em uma Kombi até o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

O veículo chegou em alta velocidade e deixou o local rapidamente após o desembarque.

(*) Com informações do g1

