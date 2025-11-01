Teorias

Japinha do CV era apontada pela Polícia como uma das principais combatentes do Comando Vermelho

Japinha do CV foi dada como morta na megaoperação que aconteceu no Rio de Janeiro na última terça-feira (28). Segundo informações divulgadas por veículos como G1 e O Globo, ela levou um tiro de fuzil no rosto após disparar contra policiais. No entanto, uma teoria tem tomado conta na web e insinua que a traficante está viva.

A teoria da conspiração ganhou ainda mais força após a divulgação da lista da Polícia Civil do Rio de Janeiro com a identificação de 99 mortos. Não há Maria Eduarda ou Penélope, nomes atribuídos à traficante, entre os óbitos. Vale destacar que nunca houve confirmação de que esses são os nomes reais de Japinha.

Nesse contexto, a coluna Na Mira, comandada pelo repórter Carlos Carone no portal Metrópoles, divulgou um vídeo antigo, registrado após uma outra operação da Polícia. No registro, Japinha confirma que está viva e ainda cobra uma dívida de R$ 2 mil. Ela pede que o amigo mantenha a informação no sigilo e deixe que as pessoas acreditem que ela está mesmo morta.

O áudio antigo tem sido espalhado na web nas últimas horas para corroborar com a teoria de que a traficante não morreu.

A irmã de Japinha fez um apelo após a foto do cadáver da traficante circular nas redes sociais. Ela entrou no perfil da integrante do Comandante Vermelho para pedir que a imagem não fosse mais divulgada.

“Pessoal, aqui é a irmã da Penélope. Entrei no Instagram dela pra postar essa mensagem, por favor, parem de postar as fotos dela morta, eu e minha família estamos sofrendo muito”, diz a postagem.

A irmã de Japinha afirma que vai transformar o perfil em uma espécie de memorial. “Esse Instagram dela vai ser usado pra postar as fotos dela sorrindo, feliz, em homenagem a ela”, completou.

(*) Com informações do Portal Terra