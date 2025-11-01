Japinha do CV foi dada como morta na megaoperação que aconteceu no Rio de Janeiro na última terça-feira (28). Segundo informações divulgadas por veículos como G1 e O Globo, ela levou um tiro de fuzil no rosto após disparar contra policiais. No entanto, uma teoria tem tomado conta na web e insinua que a traficante está viva.
A teoria da conspiração ganhou ainda mais força após a divulgação da lista da Polícia Civil do Rio de Janeiro com a identificação de 99 mortos. Não há Maria Eduarda ou Penélope, nomes atribuídos à traficante, entre os óbitos. Vale destacar que nunca houve confirmação de que esses são os nomes reais de Japinha.
Nesse contexto, a coluna Na Mira, comandada pelo repórter Carlos Carone no portal Metrópoles, divulgou um vídeo antigo, registrado após uma outra operação da Polícia. No registro, Japinha confirma que está viva e ainda cobra uma dívida de R$ 2 mil. Ela pede que o amigo mantenha a informação no sigilo e deixe que as pessoas acreditem que ela está mesmo morta.
O áudio antigo tem sido espalhado na web nas últimas horas para corroborar com a teoria de que a traficante não morreu.
A irmã de Japinha fez um apelo após a foto do cadáver da traficante circular nas redes sociais. Ela entrou no perfil da integrante do Comandante Vermelho para pedir que a imagem não fosse mais divulgada.
“Pessoal, aqui é a irmã da Penélope. Entrei no Instagram dela pra postar essa mensagem, por favor, parem de postar as fotos dela morta, eu e minha família estamos sofrendo muito”, diz a postagem.
A irmã de Japinha afirma que vai transformar o perfil em uma espécie de memorial. “Esse Instagram dela vai ser usado pra postar as fotos dela sorrindo, feliz, em homenagem a ela”, completou.
(*) Com informações do Portal Terra