Macabro

Vídeo mostra réptil devorando restos humanos antes da megaoperação.

A facção criminosa Comando Vermelho (CV), alvo da megaoperação realizada na última terça-feira (28) no Rio de Janeiro, teria usado um jacaré para devorar rivais e ocultar corpos. O caso ganhou destaque após um vídeo circular nas redes sociais mostrando o réptil dentro de uma caixa d’água enquanto devora o que seriam pedaços de um corpo humano.

Uso de jacarés em tortura e ocultação

As imagens foram atribuídas ao Comando Vermelho e reforçam denúncias de que os criminosos empregavam métodos extremos para intimidar, torturar e desaparecer com rivais. O uso dos animais dificultaria a recuperação de restos mortais.

Episódios anteriores do CV com répteis

Essa não é a primeira vez que jacarés aparecem ligados ao CV.

Jacaré encontrado em Manguinhos

Em julho, a Polícia Civil do Rio apreendeu um filhote de jacaré dentro de um imóvel na comunidade do Mandela, em Manguinhos, zona norte do Rio.

Segundo a polícia, o animal era mantido como uma espécie de “mascote” de traficantes.

A ação foi conduzida por agentes da 21ª DP (Bonsucesso) e da Core. Na ocasião, um suspeito morreu e outros três ficaram feridos após troca de tiros.

Vídeo volta a circular após megaoperação

O vídeo do jacaré voltou a ganhar força nas redes após a investigação que motivou a megaoperação contra o Comando Vermelho. A ação foi classificada como a mais letal da história do Rio.

Ao todo, 117 suspeitos morreram, além de quatro policiais.

*Com informações do Metrópoles

