Afogamento

Criança foi encontrada sem vida após cair do barco da família; caso será investigado.

A pequena Emanuelly Alves de Lima, de apenas 5 anos, morreu afogada após cair de uma embarcação no domingo (2), em Maués, no interior do Amazonas. O acidente ocorreu enquanto a criança estava no barco com a família. O caso será investigado pel Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Segundo relatos feitos à polícia, a menina caiu na água e desapareceu. Após buscas, ela foi localizada sem vida.

A Creche Raimundo de Oliveira Leite, onde a criança estudava, informou que as aulas foram suspensas nesta segunda-feira (3), em respeito à sua memória.

“A Creche Raimundo de Oliveira Leite manifesta profundo pesar pelo falecimento da nossa aluna Emanuelly Alves de Lima, ocorrido na tarde deste domingo (2). Neste momento de dor, expressamos nossas condolências à família e amigos, pedindo a Deus que conceda conforto e força a todos. Emanuelly será lembrada com carinho por toda a comunidade escolar. Em respeito à sua memória, não haverá aula nesta segunda-feira (3)”.

Leia mais:

Criança morre afogada após cair em balde de água