Edenildo Júnior de Freitas e Freitas, conhecido como “Mano Ice”; Keven Aguiar da Silva, o “Kevin”; Richard dos Anjos Clemente, o “RD”; e Rickson Wesley Gonçalves Garcia estão sendo procurados pelos homicídios dos irmãos Eduardo Corrêa do Espírito Santo, de 43 anos, e Ernandes Corrêa do Espírito Santo, de 41. Os crimes ocorreram em datas distintas no bairro Alvorada, zona Oeste de Manaus.

Segundo a delegada Marília Campello, Eduardo foi morto a tiros no dia 28 de janeiro deste ano, ao sair de uma igreja, onde participava do velório de seu irmão. Ele foi surpreendido por dois homens armados que aguardavam do lado de fora.

Dias antes, em 22 de janeiro, Ernandes havia sido assassinado dentro do próprio estabelecimento comercial, após ser abordado por homens armados que chegaram ao local em um veículo.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números (92) 98118-9535 (disque-denúncia da DEHS), 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante é mantida sob sigilo.

