Advogada amazonense Anna Sol passou mal durante uma corrida de rua em São Paulo; laudo médico trouxe resposta aguardada pela família.

O laudo do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) confirmou que a advogada amazonense Anna Sol da Frota Barreto Faria, de 34 anos, morreu de infarto do miocárdio associado a uma condição cardíaca congênita. A corredora passou mal no quilômetro 19 de uma prova de rua em São Paulo, no último domingo (2), e não resistiu após ser socorrida.

De acordo com o documento, Anna Sol — irmã de João Paulo Faria, o amo do Boi Garantido — apresentava uma anomalia nas artérias coronárias, uma condição rara que pode causar morte súbita cardíaca em jovens e atletas.

Durante a corrida, Anna mantinha o ritmo habitual, acompanhada pelo treinador e amigos, quando começou a passar mal. Ela recebeu atendimento no local e foi levada à UPA da Vila Mariana, mas morreu pouco depois.

Familiares contaram que Anna levava uma vida saudável, não fazia uso de medicamentos contínuos e realizava acompanhamento médico regular voltado para atletas.

“Era uma pessoa muito alegre, feliz, altruísta. Vivia o melhor momento da vida”, disse um amigo da família.

Homenagens e despedidas

Nesta sexta-feira (7), amigos e familiares se reuniram no Parque Ibirapuera, em São Paulo, para uma corrida simbólica em homenagem à advogada. O evento reuniu colegas, atletas e pessoas próximas que quiseram celebrar a vida e o legado de Anna Sol.

O irmão dela, João Paulo Faria, relembrou o último encontro com a irmã, em 2015, quando ela se mudou para a capital paulista.

“Perdi a minha metade no mundo. A Anna Sol estava na melhor fase da vida”, disse emocionado.

O pai, Zezinho Faria, também prestou homenagem e compartilhou uma lembrança pessoal da filha:

“Ela colocou uma bandeira no apartamento com a frase ‘Eu sabia que você existia’. Nunca perguntei o motivo, mas agora entendo a mensagem.”

A missa de sétimo dia de Anna Sol será realizada neste sábado (8), às 12h, na Paróquia São Pedro e São Paulo, em São Paulo.

Ligação com o Boi Garantido

Anna Sol mantinha forte vínculo com o Boi Garantido. Seu pai, Zezinho Faria, presidiu o bumbá na década de 1980, e o tio, Paulinho Faria, foi um dos apresentadores mais marcantes da história da agremiação.

O Garantido lamentou a morte da advogada nas redes sociais, destacando sua alegria e o legado deixado.

“Anna Sol partiu de forma precoce, mas sua luz permanecerá acesa na lembrança daqueles que a amaram”, diz a nota.

Figuras ligadas ao Festival de Parintins, como Israel Paulain, Isabelle Nogueira, o Movimento Amigos do Garantido (MAG) e até o Boi Caprichoso, também prestaram solidariedade à família Faria.

