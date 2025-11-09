Flores

Homem tentou assaltar casal no bairro Flores, mas foi contido e agredido por populares

Um homem, ainda não identificado, foi agredido por moradores após uma tentativa de assalto ocorrida na sexta-feira (7), no Conjunto Duque de Caxias, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o suspeito aparece se aproximando de um casal que caminhava pela rua. Ao perceber a ação, o homem reage, empurra o suspeito da moto e entra em luta corporal com ele.

Em seguida, outros moradores chegam ao local e também agridem o suspeito. Mesmo com as agressões, o homem consegue fugir, deixando para trás a motocicleta usada na tentativa de assalto.

Imagens viralizam nas redes sociais

O vídeo da ocorrência foi publicado no perfil Trânsito Manaus, no Instagram, e viralizou entre internautas. Até o momento, a identidade do suspeito não foi revelada, e não há informações sobre prisões relacionadas ao caso.

