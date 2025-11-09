Redação

Tema da redação pede reflexão sobre envelhecimento, etarismo e políticas públicas para idosos no Brasil

A prova de redação do primeiro dia do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) teve como tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, revelou o ministro Camilo Santana em suas redes sociais.

Expectativa da banca para a redação

Para a professora do cursinho Objetivo, Paula Nogueira, a banca espera que os candidatos apresentem uma reflexão consistente sobre o conceito de envelhecimento. Ela destaca que o texto “tem que incluir proteção, garantias constitucionais de saúde, de trabalho. Tem que ser inclusiva e democrática”.

De acordo com a professora, muitos estudantes devem abordar o etarismo e a necessidade de adaptação da Previdência Social diante do aumento da população idosa no Brasil e no mundo.

“É uma perspectiva que precisa se adequar ao momento que a gente vive, precisa da atenção do Poder Público e da sociedade cobrando o envelhecimento de forma justa e saudável”, afirma.

Como a redação é avaliada

Independentemente do tema, a professora explica que a redação do Enem segue uma linha pedagógica e avaliativa consistente.

“A redação no Enem é avaliada por meio de competências, que incluem assimilação de conteúdos adquiridos ao longo do ensino médio, domínio do texto escrito e formas variadas de articulação entre ideias”, afirma Paula.

No entanto, ela reforça que o objetivo é mais amplo.

“Mas, sobretudo, essa prova de redação também mira na formação cidadã, que capacita o candidato a entender e avaliar a situação dos temas mais caros à vida em sociedade no Brasil: povos tradicionais, trabalho de cuidado, herança africana entre outros.”

Tendência do exame

Para a professora, a prova de redação do Enem desafia os participantes a desenvolver uma visão crítica sobre a realidade social. Segundo ela, o exame exige que o estudante seja capaz de relacionar dados, teorias e fatos, compreendendo que “a harmonia social só existe se todos forem reconhecidos, visibilizados e valorizados, sem discriminações de qualquer espécie”.

Desse modo, o objetivo maior é que o texto não apenas demonstre domínio da escrita, mas que também “exalte a sociedade justa, inclusiva e democrática, de modo que, para isso, ele possa expressar um raciocínio lógico e bem fundamentado em versão escrita, traduzindo os princípios constitucionais”.

A redação do Enem se consolida, portanto, como um espaço para o exercício da cidadania e para a proposição de soluções aos desafios nacionais.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: COP30 começa em Belém sob incertezas e pressão por metas climáticas