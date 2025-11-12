Premiação

Iniciativa do governo do Amazonas chega à marca histórica com quase 600 mil inscritos e R$ 19 milhões distribuídos em dez anos

A Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), criada para estimular a cidadania fiscal e valorizar quem exige o CPF na nota, alcançou um marco histórico. Em funcionamento desde 2015, o programa do Governo do Amazonas, coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), chegou ao 100º sorteio mensal, premiando dezenas de participantes de diversas regiões do estado.

Com transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas, o sorteio comemorativo foi realizado nesta quarta-feira (12/11) e contemplou 40 consumidores cadastrados, que pediram o CPF em suas compras durante o mês de outubro. Em uma década de existência, a iniciativa já sorteou mais de 36 mil prêmios e distribuiu aproximadamente R$ 19,2 milhões entre cidadãos e instituições filantrópicas indicadas por eles.

Nesta edição especial, o sorteio principal contemplou dez cidadãos, com valores de R$ 20 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil. As instituições beneficentes escolhidas por cada vencedor também receberam prêmios proporcionais, que chegam a 40% do valor entregue ao participante, somando R$ 2 mil, R$ 8 mil e R$ 12 mil, pagos separadamente.

Os ganhadores do sorteio mensal foram:

Jacy Cavalcante Mota (R$ 20 mil) – APAE Manacapuru (R$ 8 mil);

Orlengilce Fagundes de Lima (R$ 10 mil) – Casa Mamãe Margarida (R$ 4 mil);

Samara Bento Ximendes Bezerra (R$ 10 mil) – OELA – Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (R$ 4 mil);

Luciana Benlolo Monteiro, Arlesson Marcio Souza dos Santos, Janderson Sena de Almeida, Marcos Dione Souza Queiroz, Wilza do Nascimento Moreira, Arlindo Rodrigues de Almeida e Ritaclei Lins de Paula – todos premiados com R$ 5 mil, beneficiando instituições como GACC, Lar das Marias, Pestalozzi e Casa da Criança.

FOTO: Divulgação/Sefaz

Além do sorteio principal, a edição também incluiu o 10º sorteio regional, criado neste ano para ampliar as chances de premiação e estimular a participação dos municípios do interior. Nesta rodada, foram contemplados moradores de cidades do Sul do Amazonas, como Humaitá, Lábrea, Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Canutama, Tapauá, Eirunepé, Guajará e Pauini.

Entre os ganhadores regionais estão:

Deborah Braga Nogueira Neta, João Carlos Costa Alves, Núbia Karla Bragado Chagas, Steffani Freitas de Lima, Alex Pereira Bueno, Lamissia Oliveira do Nascimento, Jhonathans Santos Leão, Antonio de Cassia Soares Bezerra, Maria Auxiliadora Machado Soriano, Richard Silva de Oliveira, Jakeline da Silva Batista, Frank Douglas Baltazar Ferreira, José Raimundo Cezar da Silva, Andrés Rosa Espíndola, Francisca Queiroz de Souza, Nathalia do Nascimento Lopes Soares, Izaneide Ferreira da Silva, Jesus de Nazaré dos Santos Leal, Maria José Mendonça Azevedo, Maria Carolina de Souza Farias, Jurimar de Miranda Chaves, Tamires Matias Fonte, Elesandro de Oliveira Ferreira, Rodolfo Ângelo Souza Duarte, Nélio Silva dos Santos, Hélida Maria Maia da Silva, Clayton Marcelo Caldas Carneiro, Márcia Roberta Ferreira Sílvio, Wagna Silva da Costa e Alessandro de Oliveira Pereira — todos recebendo R$ 1.000, com suas instituições parceiras ganhando R$ 400 cada.

O coordenador da Campanha, Augusto Bernardo Cecílio, destacou o significado do centésimo sorteio:

“Essa conquista reforça o engajamento da população amazonense e o compromisso do Estado com a transparência e a educação fiscal. A NFA se consolidou como uma política pública de sucesso, aproximando governo e sociedade”, afirmou.

Com transmissões mensais e sorteios abertos ao público, a Campanha continua promovendo o uso consciente do tributo e incentivando a emissão da nota fiscal — um gesto simples que gera benefícios coletivos e fortalece a economia do Amazonas.

(*) Com informações da assessoria