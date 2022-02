Mulher envolvida na morte de sargento Lucas é presa pela PC

Donos do Vitória são apontados como mandantes do crime. Há um envolvida na morte do sargento Lucas que continua sendo procurada

Manaus (AM) – Kayandra Pereira Castro, uma das procuradas por envolvimento na morte do sargento do Exército Brasileiro, Lucas Ramon da Silva Guimarães, que tinha 29 anos, já está na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), após ser localizada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (10). Ela é apontada como uma das pessoas que intermediou a contratação do pistoleiro que executou Lucas.

De acordo com informações preliminares, Kayandra já está na delegacia acompanhada de uma advogada. Ela teria sido localizada em um posto de combustíveis na Zona Leste e vai prestar os esclarecimentos necessários sobre a participação dela no caso. A filha de Kayandra, uma bebê de apenas dois meses, também está na especializada.

Segundo a Polícia Civil, Kayandra, Kamylla Tavares da Silva e Kayanne Castro Pinheiro dos Santos eram vizinhas de Romário Vinente Bentes, gerente da rede de supermercados Vitória. A investigação apontou que foi Romário, com ordem do casal Joabson Azevedo Freire e Jordana Azevedo Freire, quem contratou Silas Ferreira da Silva para cometer o crime no dia 1º de setembro do ano passado, dentro da cafeteria do sargento Lucas, na avenida Ayrão, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus.

Em coletiva de imprensa ocorrida na quarta-feira (9), o delegado Ricardo Cunha explicou que Kayandra, Kamilla e Kayanne (ainda procurada pela polícia), intermediaram o contato entre Romário e Silas. Ainda não há informações se há ordem judicial em nome de Kayandra ou se ela prestará apenas depoimento e será liberada.

Kayanne continua sendo procurada pela polícia (FOTO: Divulgação)

Maiores informações devem ser repassadas nesta sexta-feira (11), pela Polícia Civil. A partir de agora, a única que segue sendo procurada pela polícia é Kayanne. Denúncias sobre o paradeiro dela podem ser feitas ao número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

