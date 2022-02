Donos do Vitória são presos novamente pela morte de sargento em Manaus

Manaus (AM) – Os donos do supermercado Vitória, Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire, foram presos novamente, nesta quarta-feira (9), em cumprimento a mandado de prisão, pela morte do sargento do Exército Lucas Ramon Silva Guimarães, de 29 anos.

Os mandados foram cumpridos pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Além do casal, Romário Vinente Bentes e Kamylla Tavares da Silva também foram presos. Romário, conforme informações preliminares, é o braço direito de Joabson.

Joabson é apontado junto com a mulher, Jordana Azevedo Freire, no inquérito policial como mandantes do assassinato de Lucas. O militar foi morto com três tiros na cabeça, na noite de 1º de setembro do ano passado.

Lucas Ramon era proprietário de uma cafeteria, localizada lado do Hospital Santa Júlia, na avenida Ayrão, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul da capital amazonense.

