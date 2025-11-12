Gestão

Com foco em inovação e eficiência, o evento reuniu gestores e especialistas para debater boas práticas e os novos rumos da gestão pública no Amazonas

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) marcou presença no 1º Congresso Regional WAP de Contratações Públicas – Edição Amazonas, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro, no Tropical Executive Hotel, em Manaus. O encontro reuniu autoridades, especialistas e representantes de órgãos de controle da Região Norte para discutir as transformações e desafios trazidos pela nova Lei de Licitações e das Estatais, além de promover a atualização técnica dos profissionais da administração pública.

Com mais de 30 servidores participando ativamente, a SES-AM demonstrou seu compromisso em aprimorar a gestão dos recursos públicos. A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, destacou que capacitar equipes é essencial para enfrentar os desafios da saúde pública na região.

“Gerir saúde na Amazônia é um grande desafio. A qualificação permanente é o que garante eficiência, transparência e segurança jurídica nas nossas contratações”, ressaltou.

FOTO: Evandro Seixas/SES-AM

Entre os palestrantes da secretaria estiveram o secretário executivo adjunto de Gestão Administrativa, Heleno de Lion, e o coordenador do Núcleo de Inovação, Ulisses Bezerra, que abordaram práticas de governança e sustentabilidade nos processos de aquisição pública. Bezerra reforçou que o congresso fortalece o compromisso da SES-AM com a integridade e a eficiência administrativa.

“A dimensão da rede estadual exige planejamento e inovação. Investir em conhecimento é investir em gestão pública de qualidade”, afirmou.

Coordenador do Núcleo de Inovação da SES-AM, Ulisses Bezerra

O congresso, consolidado em outras regiões do país, ocorreu pela primeira vez na Região Norte e reuniu mais de 200 participantes de diversos estados. A programação contou com painéis e debates sobre governança, compliance, sustentabilidade nas compras e o papel dos órgãos de controle.

Entre os convidados de destaque, o advogado e especialista em licitações Ronny Charles, de Recife, elogiou a realização do evento em Manaus.

“É um marco importante para o Norte do país. Discutir as novas leis e práticas de compras públicas com profissionais tão capacitados é enriquecedor”, disse.

Na avaliação de Heleno de Lion, a participação no evento reforça o pilar de capacitação da SES-AM.

“Temos investido em formações e consultorias especializadas que ampliam o conhecimento técnico das equipes e asseguram contratações mais eficientes, com reflexo direto na qualidade dos serviços oferecidos à população”, explicou.

Executivo Adjunto de Gestão Administrativa da SES-AM, Heleno de Lion

As licitações e contratações públicas são fundamentais para o funcionamento da rede de saúde, garantindo a aquisição de medicamentos, insumos e serviços com transparência e eficiência. A aplicação da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) vem fortalecendo o planejamento e a integridade das ações da secretaria, consolidando um modelo de gestão voltado à sustentabilidade, governança e eficiência administrativa.