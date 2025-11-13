Risco de desabamento

Moradores precisaram quebrar muro para sair de casa; Defesa Civil avalia risco de desmoronamento no Conjunto Canaranas.

Uma cratera se abriu e ameaça casas no Conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, nesta quinta-feira (13). Por causa do risco de desabamento, moradores precisaram quebrar o muro de uma residência para sair com segurança. Não há registro de feridos.

Equipes da Defesa Civil foram enviadas ao local para avaliar os danos e orientar as famílias. As possíveis interdições das casas serão definidas após vistoria técnica. Algumas famílias iniciaram a mudança de emergência, retirando móveis e pertences por conta própria.

De acordo com relatos de moradores, o buraco cresce a cada chuva, e a situação se agrava a cada novo temporal. Eles afirmam que vivem sob constante risco e que o medo de um deslizamento é diário.

O problema na rua Ladário, no Conjunto Canaranas 2, começou há cerca de um ano. Desde então, o buraco só aumentou de tamanho, ameaçando engolir parte da via. A cratera é resultado de erosões provocadas pelas chuvas e da falta de obras de contenção.

A comunidade vive em estado de alerta e afirma que o caso já foi informado a diferentes órgãos públicos. A sensação é de insegurança, especialmente após a morte de uma líder comunitária na Fazendinha, bairro vizinho, que foi soterrada durante um deslizamento em março deste ano.

Até as 12h desta quinta-feira, a Defesa Civil Municipal informou que não havia registro de ocorrências graves na capital. Mesmo assim, a forte chuva provocou lentidão no trânsito em diferentes pontos da cidade.

A Defesa Civil segue monitorando o local e orienta que moradores de áreas de risco acionem o número 199 em caso de emergência.

A Prefeitura de Manaus informou, por meio de nota, que já está prestando assistência às famílias afetadas pelo deslizamento de terra. Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), informa que a Defesa Civil Municipal atua, na manhã desta quinta-feira, na rua Ladário 2, bairro Nova Cidade, em atendimento às famílias afetadas por um deslizamento de terra.

As equipes realizaram o isolamento da área, orientaram os moradores sobre as medidas de segurança e efetuaram a retirada preventiva das famílias em situação de risco. Como parte da assistência emergencial, o auxílio-aluguel já foi disponibilizado para garantir moradia temporária às famílias atingidas.

A Prefeitura de Manaus segue monitorando a área e prestando suporte às famílias, reforçando o compromisso com a proteção e a segurança da população.

