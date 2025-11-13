Chuva

Incidente na avenida Ferreira Pena interditou via por cerca de três horas.

Manaus (AM) – Na tarde desta quinta-feira (13/11), um tronco de árvore caiu sobre um carro em movimento na avenida Ferreira Pena, no Centro de Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para desobstruir a via e remover o tronco do veículo. Não houve vítimas.

Interdição e atendimento

O incidente ocorreu entre as ruas Ramos Ferreira e 10 de Julho, durante o fechamento do semáforo. A via ficou interditada por cerca de três horas e já foi liberada.

Mário Jorge, 57 anos, que trabalha em frente ao local, relatou que o acidente aconteceu no momento em que o semáforo estava fechado.

Ação do Corpo de Bombeiros

Segundo o sargento Cilionei Nascimento, chefe da guarnição que atendeu a ocorrência:

“Quando chegamos, encontramos um grande tronco sobre o veículo. Montamos uma estratégia para remover o tronco com segurança e sem causar mais danos ao carro.”

Em caso de emergência, a população deve ligar para o 193.

