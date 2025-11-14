expansão

Empresa inaugura sua base na capital amazonense como showroom e ponto de conexão direta com clientes corporativos

A Personal Confecções, com mais de 15 anos de atuação no mercado têxtil e origem em Boa Vista (RR), escolheu Manaus como novo eixo estratégico para sua expansão nacional. A empresa inaugura sua base na capital amazonense como showroom e ponto de conexão direta com clientes corporativos, enquanto prepara a instalação da fábrica local, prevista para junho do próximo ano.

Para o fundador e CEO, Roberto Kennedy Rodrigues, a decisão é coerente com o peso econômico e a maturidade industrial da cidade. “Manaus é um polo industrial, uma referência nacional. Aqui temos credibilidade e parcerias sólidas, o que facilita nossa expansão e a venda das franquias”, afirma.

O movimento acompanha o impulso do setor têxtil no Brasil. Segundo Roberto, “o país registrou crescimento de 30% na área têxtil, e os benefícios tributários de Manaus tornam o custo mais competitivo”. A empresa se posiciona para atender tanto demandas locais quanto de outras regiões, com foco em agilidade, personalização e escala.

A Personal se diferencia por unir consultoria, atendimento híbrido e tecnologia. O CEO explica que o modelo vai além da entrega de uniformes: “A ideia é cuidar da empresa, não apenas fornecer peças. Monitoramos demandas, entendemos o negócio e criamos soluções sob medida”. Toda a produção é própria, do pré-atendimento ao piloto, garantindo padronização, prazos e controle total do fluxo.

A chegada a Manaus também marca uma virada digital para a companhia, com uso intensificado de inteligência artificial aplicada ao processo de modelagem, criação de catálogos e definição estratégica dos produtos. “Isso traz agilidade, precisão e inovação ao nosso atendimento”, resume Roberto. O modelo híbrido, que combina visitas presenciais e negociações online, segue como carro-chefe da operação.

A empresa iniciará a operação com cerca de dez colaboradores no showroom, abrindo espaço para novos empregos e para a consolidação de uma cadeia têxtil mais integrada no Norte. A estratégia é clara: descentralizar a produção para reduzir prazos e competir nacionalmente. “Não dá para fabricar em Roraima e entregar para o Sul ou Centro-Oeste. Perde-se tempo e a concorrência domina. A descentralização é essencial”, reconhece.

Além disso, a Personal aposta em parcerias com empresas e instituições do Amazonas, ampliando sua presença no ecossistema de negócios da região. A companhia tem buscado aproximação com indústrias, associações e eventos corporativos para gerar novos leads e fortalecer a marca no mercado local, reforçando a vocação de Manaus como hub de oportunidades para o setor.

O grande projeto em curso é a implantação do modelo de franquias, pensado para replicar o showroom e o padrão de atendimento em outras regiões do país, como afirma a diretora financeira da empresa, Auriete Rodrigues: “o investidor recebe o formato pronto e o produto vem direto da fábrica, com padrão garantido”. Ao mesmo tempo, a empresa prepara uma plataforma digital que permitirá a cada cliente premium acessar seu catálogo exclusivo, fazer pedidos e acompanhar lançamentos.

Com a entrada em Manaus, a Personal quer marcar presença no mercado amazônico com transparência, velocidade e experiência. “O cliente precisa sair encantado para voltar. Queremos crescer com inovação, proximidade e respeito a cada detalhe”, conclui o CEO.

Goma fitoterápica desenvolvida no Instituto Federal do Tocantins simboliza tendências da bioeconomia na região amazônica

A Renatta Cardoso da Silva, estudante do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), desenvolveu uma goma de mascar fitoterápica à base de amora para aliviar sintomas da menopausa, dentro da chamada pública ‘Meninas na Ciência’. A iniciativa, ainda em fase experimental, representa mais do que um avanço acadêmico: ela espelha a emergência da bioeconomia como alternativa real de desenvolvimento para a Amazônia Legal.

Segundo estudo do World Resources Institute Brasil (WRI Brasil), a bioeconomia amazônica, baseada no uso sustentável da biodiversidade, já movimenta pelo menos R$ 12 bilhões por ano, considerando cadeias produtivas como açaí, castanha, cacau, óleos vegetais e fitoterápicos. As projeções apontam que o setor pode atingir R$ 38,6 bilhões até 2050, com potencial de gerar mais de 800 mil empregos de forma sustentável.

Ao usar uma planta com propriedades bioativas, envolver jovens mulheres na pesquisa científica e transformar biodiversidade em produto funcional, o projeto do IFTO reforça a tendência de que ciência aplicada, inovação regional e floresta em pé caminham juntas. A goma de amora é um exemplo de como soluções simples podem abrir portas para mercados maiores, como os de nutracêuticos, biocosméticos e biofármacos, todos estratégicos para o fortalecimento da bioeconomia na Amazônia.

Parceria entre UEA e Super Terminais leva ciência para o dia a dia da logística amazônica

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e o Super Terminais assinaram um Termo de Cooperação Técnica para ampliar a capacidade de previsões climáticas e tornar as operações logísticas do Amazonas mais eficientes. A parceria conecta o Laboratório de Clima da UEA (LABCLIM/UEA) à infraestrutura da empresa, permitindo o compartilhamento de dados, tecnologias de monitoramento e análises especializadas.

Pelo acordo, o Super Terminais apoiará o laboratório com equipamentos, bolsas e acesso à estrutura operacional, enquanto a universidade fornecerá modelagens e previsões que ajudam a antecipar secas, cheias e outras mudanças que impactam diretamente o transporte fluvial e a cadeia produtiva regional.

A iniciativa fortalece a produção científica feita na própria Amazônia e oferece uma visão mais precisa do comportamento climático local, essencial para mitigar riscos, planejar rotas, reduzir custos e aumentar a resiliência logística diante de eventos extremos cada vez mais frequentes.

Ao aproximar universidade e setor produtivo, a cooperação também sinaliza uma nova etapa para o estado: logística mais inteligente, decisões baseadas em dados e uso estratégico da ciência para apoiar a economia regional.

Automação avançada impulsiona produção de tissue no PIM

A Jakspel acaba de colocar em operação a primeira linha Sincro do Amazonas, um equipamento de alta tecnologia da empresa finlandesa Valmet voltado à conversão de papel tissue, aquele usado na produção de itens como papel higiênico, papel toalha e guardanapos. Na prática, essa linha automatiza etapas importantes do processo, aumenta a velocidade da fabricação e garante um produto final mais padronizado e competitivo.

Para a Jakspel, a chegada desse sistema representa um salto de capacidade e eficiência. A empresa passa a operar com um nível tecnológico que antes estava restrito aos grandes centros industriais do Sudeste e Sul do país. Para o Amazonas, o movimento tem um peso ainda maior: é a primeira vez que o Polo Industrial de Manaus (PIM) recebe uma tecnologia desse porte na área de papel tissue, um segmento que vem crescendo e ganhando relevância dentro da cadeia de bens de consumo.

O investimento também sinaliza algo importante: a indústria local começa a buscar soluções de automação e modernização alinhadas ao que existe de mais avançado no mundo. Isso fortalece a competitividade regional, reduz custos logísticos (já que parte da produção deixa de depender de outras regiões) e amplia o portfólio de produtos fabricados dentro do estado.

Além disso, a operação da linha Sincro cria oportunidades de qualificação de mão de obra e movimenta fornecedores de equipamentos, manutenção e insumos – efeitos típicos de investimentos industriais que geram repercussão em cadeia.

RÁPIDAS & BOAS

Na quarta-feira (19/11), às 10h, no hotel Novotel Manaus-AM, ocorrerá o encontro executivo ‘IA na Indústria: do Planejamento Inteligente à Produção de Alta Performance’. O evento reúne líderes e especialistas para debater como as tecnologias de inteligência artificial e automação estão transformando a cadeia produtiva na Amazônia, com foco em eficiência, sustentabilidade e competitividade industrial. Outras informações pelo e-mail ([email protected])

Seguem até sexta-feira (21/11), as inscrições gratuitas para o Curso de ‘Capacitação em IoT e Android Embarcados’, voltado a estudantes de graduação, pós-graduação, profissionais de tecnologia e interessados em aprimorar conhecimentos em tecnologias embarcadas e Internet das Coisas. São 30 vagas disponíveis em uma iniciativa conjunta do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e do Instituto ELDORADO. As inscrições estão sendo feitas pelo link (https://tinyurl.com/mr3c5ezh).

Cristina Monte

