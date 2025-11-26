Denúncia

Crime foi gravado e passou a circular em grupos de mensagens

Uma adolescente de 12 anos, da etnia Kulina, foi vítima de um estupro coletivo no município de Juruá, no interior do Amazonas.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Paulo Mavignie, os abusos ocorreram dentro da comunidade e foi registrado pelos próprios agressores.

“Esse ato desumano aconteceu dentro da própria comunidade, praticado por outros indivíduos da mesma etinia. Eles filmaram enquanto a vítima gritava, implorando por socorro, eles riam”, destacou a autoridade policial.

O delegado Célio Lima já mobilizou equipes da Polícia Civil, com apoio da PM e da GCM, para resgatar a vítima, coletar provas e identificar os envolvidos.

Conselho Tutelar se manifesta

O Conselho Tutelar do município se manifestou, por meio das redes sociais, informando que a genitora da criança relatou não saber a data exata do ocorrido.

Disse ainda que, até o momento, oito adolescentes indígenas da mesma etnia da vítima foram identificados como suspeitos e as investigações seguem em andamento.

“Devido à complexidade da logística local, a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, FUNAl e este Conselho Tutelar iniciaram uma missão conjunta para o resgate da criança e adoção das medidas legais cabíveis. Pedimos à população que não compartilhe o vídeo relacionado ao caso. Quem estiver de posse desse material deve apagá-lo imediatamente, pois a divulgação constitui crime, e os responsáveis poderão ser responsabilizados judicialmente“, diz um trecho da nota.

