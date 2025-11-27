A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (26), um homem de 52 anos suspeito de agredir violentamente o próprio filho, de 13 anos, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O adolescente sofreu lesões nos rins e diversos hematomas.
Segundo a delegada Mayara Magna, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o pai teria utilizado uma perna-manca para agredir o menino.
O ataque teria sido motivado pelo desejo do adolescente de morar com a mãe e por desentendimentos relacionados à sua expressão e comportamento.
No dia da agressão, em 2 de novembro, a avó materna foi até a casa do garoto após não conseguir contato com ele. Ao encontrá-lo ferido, ouviu do próprio adolescente que havia sido espancado.
A materialidade do crime foi confirmada pelos atendimentos médicos.
O suspeito foi localizado e preso também no Novo Aleixo. Ele responderá por lesão corporal e permanece à disposição da Justiça.
Leia mais