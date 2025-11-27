Depca

Adolescente foi encontrado com hematomas e lesões nos rins; agressões teriam sido motivadas por conflitos familiares.

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (26), um homem de 52 anos suspeito de agredir violentamente o próprio filho, de 13 anos, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O adolescente sofreu lesões nos rins e diversos hematomas.

Segundo a delegada Mayara Magna, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o pai teria utilizado uma perna-manca para agredir o menino.

O ataque teria sido motivado pelo desejo do adolescente de morar com a mãe e por desentendimentos relacionados à sua expressão e comportamento.

No dia da agressão, em 2 de novembro, a avó materna foi até a casa do garoto após não conseguir contato com ele. Ao encontrá-lo ferido, ouviu do próprio adolescente que havia sido espancado.

A materialidade do crime foi confirmada pelos atendimentos médicos.

O suspeito foi localizado e preso também no Novo Aleixo. Ele responderá por lesão corporal e permanece à disposição da Justiça.

Leia mais

Filho morde e arranca orelha de pai idoso no AM