Pontífice aceitou a renúncia, mas solicitou que o cardeal permaneça no cargo até a escolha do sucessor.

O arcebispo metropolitano de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, permanecerá no comando da Arquidiocese por mais dois anos, por determinação do Papa Leão XIV. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (28).

Steiner havia apresentado sua renúncia após completar 75 anos, em cumprimento ao Código de Direito Canônico, que orienta que bispos apresentem o pedido ao chegar a essa idade. A solicitação foi enviada ao Vaticano no início de novembro.

Apesar de aceitar formalmente a renúncia, o Papa decidiu que o cardeal deve seguir na liderança da Igreja em Manaus até a escolha de um sucessor. A decisão foi comunicada por meio de carta assinada pelo Núncio Apostólico no Brasil, dom Giambattista Diquattro, e lida ao clero local.

Na mensagem, o Pontífice pede que Steiner continue “serenamente no governo da Igreja de Manaus” durante o período de transição. A determinação deve ser informada ao clero e aos fiéis da arquidiocese.

