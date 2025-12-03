tempestade

Prefeitura reforça alertas, monitora áreas de risco e orienta população sobre cuidados durante tempestades

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), informa que o município encontra-se em estado de atenção em razão das chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes e raios nesta quarta-feira (3), com validade até as 20h.

Os meteorologistas da Defesa Civil Municipal seguem monitorando as condições climáticas. As previsões indicam possibilidade de pancadas fortes de chuva com raios e rajadas de vento, podendo atingir diferentes zonas da cidade. O órgão mantém vigilância constante sobre as áreas de risco e os sistemas de alerta.

As equipes de monitoramento e resposta da Defesa Civil Municipal estão de prontidão para atender possíveis ocorrências, atuando de forma integrada com outros órgãos da Prefeitura de Manaus.

Contatos de emergência

Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelos números 199 (ligação gratuita) ou (92) 98802-3547 (WhatsApp).

Alertas oficiais por SMS

A Prefeitura de Manaus orienta que os cidadãos se cadastrem para receber alertas oficiais por SMS, enviando gratuitamente o CEP da residência para o número 40199. O serviço é oferecido pela Defesa Civil Nacional e permite que os moradores recebam, em tempo real, informações sobre riscos de desastres e orientações preventivas.

Recomendações de segurança

A Defesa Civil reforça que os moradores evitem se abrigar sob árvores durante descargas elétricas, mantenham distância de postes e fiações e redobrem a atenção ao trafegar em áreas com histórico de alagamento.

As equipes seguem de plantão, em alerta máximo, acompanhando as condições do tempo e preparadas para realizar atendimentos de forma imediata em caso de necessidade.

