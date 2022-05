Procurando trabalho? Prefeitura de Manaus realiza ‘Feirão de emprego’

Manaus (AM) –A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), deu continuidade, na manhã desta quarta-feira, 11/5, no segundo dia de atendimentos do “Feirão de Emprego”, promovido pelo Sine Manaus, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, Centro, zona Sul da cidade.

Ao longo do dia, os candidatos selecionados devem passar por novas entrevistas de empregos on-line, com representantes das empresas participantes.

Na terça-feira, mais de 270 candidatos foram atendidos, sendo que 90 participantes foram encaminhados para o mercado de trabalho, para início imediato.

“O Casarão da Inovação Cassina está recebendo empresários que colocam suas vagas à disposição do Sine Manaus. Isso está sendo um sucesso, porque os entrevistados já estão saindo para compor o quadro funcional das empresas. Nossa intenção é essa, dar empregos e oportunidades para a população”, afirmou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O 1º Feirão de Emprego foi direcionado apenas para candidatos que passaram por uma seleção prévia no Sine Manaus. Apesar disso, a população foi até o local para distribuir currículos e buscar informações referentes a vagas de emprego. Todos foram atendidos e direcionados aos três postos do Sine, para fazer parte do banco de dados.



1º Feirão de Empregos de Manaus

“Esse 1º Feirão de Empregos foi um sucesso, tendo esse contato direto entre o empregador e o candidato. Além disso, todos os participantes conheceram o espaço de público do Casarão da Inovação Cassina e participaram de palestras sobre ‘Seguro-desemprego’. Quatro empresas já finalizaram os atendimentos ontem, e hoje vamos acompanhar a última atividade on-line de atendimento para uma das empresas”, explicou o diretor do Sine Manaus, Leandro Neves.

