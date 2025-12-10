Femicídio

José Brito aparece em um vídeo detido horas após assassinar Isabel Cristina Simplício, em Manaus.

José Brito, suspeito de assassinar Isabel Cristina Simplício, mãe da influenciadora Isabelly Aurora, foi capturado na noite desta terça-feira (9), horas após o crime ocorrido em um sítio da família no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, ele foi detido por supostos criminosos. Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra José Brito rendido e afirmando conhecer alguém no bairro Fazendinha, enquanto a pessoa que grava diz: “Aqui meus irmãos, o rapaz que matou a mulher está seguro. Vamos ver qual vai ser a procedência dele.”

Áudio enviado à família

Logo após o crime, em áudios enviados a familiares, o suspeito alegou que Isabel Cristina teria tido um surto antes de ser morta. Segundo ele, a mulher chegou alterada ao local e teria se automutilado durante a discussão.

“A tua mãe teve um surto… chegou se furando. Eu lutei com ela. Ela furou o próprio olho dela. E lutando comigo”, afirmou José Brito.

O suspeito também disse que houve uma briga entre os dois, que ele foi ferido e, em seguida, enforcou a vítima:

“Eu tô todo rasgado de faca. Ela disse que, se eu não vivesse com ela, não viveria com ninguém. Tentou me matar. Aí eu peguei e enforquei ela”, relatou.

A Polícia Civil do Amazonas continua investigando o caso, que é tratado como feminicídio, e apura todas as circunstâncias do crime. Ainda não há informações se o suspeito foi entregue à polícia.

