Celebração

Engenharia Civil, caminho que escolhi para seguir, é crucial para a criação de infraestruturas que atendam às necessidades da população

O Dia do Engenheiro, celebrado em 11 de dezembro no Brasil, é uma data que nos convida a refletir sobre a importância desse profissional para o desenvolvimento do nosso país. A Engenharia, em suas diversas áreas, desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais sustentável, inclusiva e resiliente.

Tenho orgulho de exercer essa profissão, porque enxergo o engenheiro como um agente de transformação. Um profissional essencial em um mundo em constante mudança, com as cidades enfrentando desafios significativos, desde a urbanização acelerada até os efeitos da crise climática.

A Engenharia Civil, caminho que escolhi para seguir, é crucial para a criação de infraestruturas que atendam às necessidades da população, dentro desse contexto, promovendo qualidade de vida e segurança.

A Engenharia, sem dúvida, é sinônimo de inovação. Ao incorporar tecnologias sustentáveis e soluções criativas, podemos desenvolver projetos que respeitem o meio ambiente e otimizem recursos. No Amazonas, onde a biodiversidade é abundante, é fundamental que nossos projetos de urbanização considerem a preservação dos ecossistemas locais.

Os engenheiros têm, assim, a responsabilidade de projetar infraestruturas que não apenas resistam aos fenômenos climáticos, mas que também contribuam para a adaptação das comunidades. Obras de saneamento e soluções como drenagem eficiente, além do uso de materiais sustentáveis são exemplos de como a Engenharia pode promover a resiliência urbana, ajudando a reduzir o impacto ambiental das edificações.

Essa é a nossa concepção e a linha mestra que marca as ações e projetos que executamos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). Cito aqui como exemplos, os programas Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+) e de Saneamento Integrado (Prosai), concluído em Maués e em andamento em Parintins.

São programas que dão importante contribuição na área de saneamento básico, levando água tratada e ampliando a rede de cobertura de esgoto, essenciais para a saúde. Além disso, realizam o reassentamento das famílias, que saem de áreas de risco de alagação para ocupar moradias seguras e em locais de acesso aos serviços públicos. Uma vida digna, como deve ser para todos.

Outro exemplo importante, sob execução da Sedurb e UGPE, vem de uma área em que o Governo do Estado conseguiu um feito histórico: o Amazonas tornou-se o primeiro estado com iluminação pública 100% sustentável, com a implantação de luminárias de LED, menos poluentes, em todos os 61 municípios do interior.

Com o Programa Asfalta Amazonas, liderado pelo governador Wilson Lima, temos promovido melhorias no sistema viário da capital e do interior, pavimentando ruas, ramais e rodovias, com obras de recapeamento asfáltico, construção de calçadas, meio-fio, sarjetas, além de sinalização viária. Com o Amazonas Meu Lar, enfrentamos o desafio do déficit habitacional, ampliando as oportunidades de moradia.

Essas ações, que não têm apenas engenheiros envolvidos na sua condução e execução, mas vários profissionais igualmente importantes, são de grande contribuição para o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. Projetos de infraestrutura, de saneamento básico, de moradias, não apenas melhoram a qualidade de vida, mas também impulsionam a economia local, promovem a inclusão social e a redução das desigualdades.

Como secretário da Sedurb e da UGPE, vejo diariamente o impacto positivo que a Engenharia pode ter nas comunidades. Nossa missão, dia a dia, é criar um ambiente urbano que reflita as aspirações dos cidadãos e respeite as características únicas da nossa região.

Minha homenagem a todos os profissionais que fazem dessa profissão uma ponte para a construção de um futuro melhor para todos, e meu reconhecimento profundo ao impacto transformador que a Engenharia pode ter em nossas comunidades.

Meus agradecimentos aos parlamentares e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), pela homenagem que recebi pela data, na Assembleia Legislativa do Amazonas, junto com outros colegas de profissão, em sessão solene proposta pelos deputados Sinésio Campos, Alessandra Campêlo e Dan Câmara. Fico imensamente grato pelo destaque dado à minha atuação e do governador Wilson Lima, no avanço das políticas de desenvolvimento urbano no Estado.

Que possamos continuar a trabalhar juntos, engenheiros e sociedade, para construir um Amazonas cada vez mais sustentável, resiliente e próspero!

Marcellus Campêlo

(*) Marcellus Campêlo é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, os cargos de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE.

Leia mais: Saneamento: o que está em jogo para o futuro do Brasil