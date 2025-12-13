Entregas

Medida reforça política de combate à pobreza e amplia a rede de proteção social.

O governador Wilson Lima entregou, nesta sexta-feira (12/12) mil novos cartões do Auxílio Estadual Permanente para famílias em situação de vulnerabilidade no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A ação reforça o compromisso do Governo do Amazonas com a ampliação da rede de proteção social e integra a segunda fase de entregas do programa em 2025.

Ao destacar o impacto do benefício na vida das famílias, o governador ressaltou que o programa tem sido fundamental para garantir segurança alimentar, autonomia e dignidade.

“São mil cartões do Auxílio Estadual Permanente que estamos entregando, além de outros benefícios sociais. Isso vai ajudar muito nas despesas das famílias e garantir condições básicas para quem mais precisa”, afirmou Wilson Lima, acompanhado do prefeito de Coari, Adail Pinheiro, e do deputado estadual Thiago Abrahim.

O Auxílio Estadual já foi retomado em diversos municípios ao longo de 2025. Além de Coari, novos repasses do benefício foram feitos em Autazes, Japurá, Alvarães, Tefé, Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte e, mais recentemente, Manacapuru, ampliando o alcance do programa e fortalecendo a política de transferência de renda no estado.

Entre as famílias contempladas em Coari está Lenice Ferreira de Almeida, 32 anos, dona de casa e mãe de duas crianças. Ela ressaltou a importância do benefício para garantir a alimentação da família.

“Eu fiquei muito feliz porque veio em boa hora e isso vai ajudar muito na criação dos meus filhos. Assim, tudo que a gente tem em casa, tudo que a gente gasta no dia a dia. Isso vai ajudar muito na alimentação, principalmente para fazer um rancho, uma cesta básica”, disse Lenice.

Auxílio Estadual

Criado em 2021, o Auxílio Estadual é o maior programa permanente de transferência de renda da história do Amazonas, com pagamento mensal de R$ 150 para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e em situação de pobreza ou extrema pobreza. O benefício pode ser utilizado para a compra de alimentos, material escolar, produtos de higiene, gás de cozinha e outras necessidades essenciais.

O programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Seas) e atende atualmente 300 mil famílias em todo o Amazonas. Para acessar o programa, é necessário estar inscrito no CadÚnico, ter renda per capita de até meio salário-mínimo e, preferencialmente, compor grupos familiares com mulheres chefes de família, idosos, pessoas com deficiência ou maior número de crianças.

Leia mais:

Wilson Lima entrega novos cartões do Auxílio Estadual e inaugura ginásio em Maués