Amazonas Band e Madrigal Jovem reinterpretam canções natalinas em arranjos de jazz de 16 a 19 de dezembro

Integrando a programação de O Mundo Encantado do Natal, o Teatro Amazonas recebe, entre os dias 16 e 19 de dezembro, o espetáculo Jazz Natalino. A apresentação é conduzida pela Amazonas Band em parceria com o Madrigal Jovem da Primeira Igreja Batista de Manaus, sempre às 19h, com duração aproximada de 1 hora e classificação livre.

O evento é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e propõe uma releitura do cancioneiro cristão tradicional natalino sob a estética do jazz, com arranjos modernos que unem swing, harmonia e emoção.

A direção musical e regência são assinadas pelos maestros Ênio Prieto e Bruno Nascimento, responsáveis por conduzir as obras vocais e parte do repertório instrumental da Amazonas Band.

Segundo Ênio Prieto:

“É um projeto de releitura das obras do cancioneiro cristão tradicional, sendo relidas no contexto do jazz, na formatação Big Band e Coro Jovem. Os arranjos foram todos elaborados nesse formato, criando uma adaptação que une tradição e o gênero do jazz.”

Ele ainda ressalta que alguns arranjos têm origem em gravações do projeto Louvor Sem Fim – Jesus com Jazz (2004), agora adaptados para um novo contexto com a parceria do maestro Bruno Nascimento.

Dois blocos temáticos celebram o Natal

O programa do concerto está dividido em dois blocos:

Bloco 1: O Anúncio e o Nascimento – inclui peças como Christmas The Joy & Spirit, Ouço Anjos a Cantar, Foi Numa Noite em Belém, Sinos de Belém e Noite de Paz, além de obras instrumentais que evidenciam a sonoridade vibrante da Big Band.

– inclui peças como Christmas The Joy & Spirit, Ouço Anjos a Cantar, Foi Numa Noite em Belém, Sinos de Belém e Noite de Paz, além de obras instrumentais que evidenciam a sonoridade vibrante da Big Band. Bloco 2: Adoração e Esperança – reúne composições como Paz Seja aos Homens Bons, Somos os Magos Reis, Ó Vinde, Cantemos e O Messias Medley, destacando a mensagem de fé e celebração natalina com a expressividade do jazz contemporâneo.

Os agendamentos para o espetáculo já foram encerrados, mas o público pode tentar vagas na fila de espera presencial no Teatro Amazonas, caso haja desistências.

Uma experiência musical única

O encontro da potência instrumental da Amazonas Band com as vozes do Madrigal Jovem transforma o Teatro Amazonas em um verdadeiro clube de jazz natalino. O espetáculo oferece ao público uma experiência musical que combina tradição e modernidade, convidando todos a vivenciar o Natal sob uma nova perspectiva sonora.

