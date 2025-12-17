Imagens captadas pelas câmeras de segurança do barco Safira começaram a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (17).
O registro mostra um passageiro sendo flagrado furtando uma garrafa de vinho durante o trajeto entre Manaus e o município de Jutaí. A cidade está localizada a aproximadamente 751 quilômetros a oeste da capital amazonense.
No vídeo, é possível ver o momento em que o homem aproveita a ausência momentânea de vigilância para pegar a bebida e retirá-la de forma discreta.
As gravações estão sendo divulgadas pelos responsáveis da embarcação com o objetivo de identificar o suspeito e tentar recuperar o item levado.
Administração do barco se manifesta sobre furto
Em nota, a administração do barco destacou que o furto gera prejuízos não apenas operacionais, mas também a terceiros, já que a carga transportada não pertence à tripulação.
“Segundo os responsáveis, os itens levados a bordo fazem parte de encomendas de clientes, o que agrava a situação.”
O comunicado ainda solicita que qualquer pessoa que reconheça o passageiro entre em contato, pedindo que ele devolva a garrafa.
De acordo com a nota, a intenção é resolver o caso de forma simples e evitar maiores transtornos.
Repercussão e próximos passos
Até o momento, não há informações sobre a abertura de boletim de ocorrência, seja em Jutaí ou em Manaus. Por fim, o episódio continua repercutindo nas redes sociais, onde o vídeo segue sendo compartilhado.
Assista ao vídeo:
