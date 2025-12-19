Polícia Militar

Vítima foi socorrida em estado grave após ataque com arma branca na Zona Norte.

Manaus (AM) – Um homem de 32 anos foi preso por esfaquear outro, de 43 anos, na noite de quinta-feira (18/12), no bairro Novo Aleixo, na zona Norte da capital. A prisão foi realizada pela equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Denúncia levou à ação policial

A ocorrência teve início após os policiais militares serem abordados por um popular que trafegava pela rua Itaquerai e informou sobre uma agressão com uso de arma branca nas proximidades.

Diante da denúncia, a equipe da PMAM seguiu imediatamente ao local indicado para averiguação.

Vítima encontrada desacordada

No endereço informado, os policiais encontraram a vítima caída ao chão e desacordada. Próximo a ela estavam duas pessoas, entre elas o suspeito apontado como autor do ataque.

Durante a abordagem, os militares localizaram a arma branca em posse do homem, que foi preso em flagrante.

Atendimento médico e encaminhamento

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local. A vítima foi encaminhada, em estado grave, ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio.

O suspeito foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Denúncias podem ser feitas pelo 190

A Polícia Militar do Amazonas orienta que a população denuncie imediatamente qualquer ação criminosa pelo disque-denúncia 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

