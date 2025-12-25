As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começam em 19 de janeiro e seguem até 23 de janeiro. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do Portal de Acesso Único ao Ensino Superior.
A edição de 2026 será a maior já realizada em número de instituições participantes. Ao todo, 136 universidades, institutos federais e centros federais de educação tecnológica vão ofertar 274,8 mil vagas em 7.388 cursos de graduação.
A inscrição é gratuita, e o candidato pode escolher até duas opções de vagas.
Modalidades de cotas e ações afirmativas
Os participantes podem concorrer às vagas da ampla concorrência, às reservas previstas na Lei de Cotas e às ações afirmativas próprias das instituições. Para isso, precisam preencher o cadastro socioeconômico e indicar as modalidades desejadas no momento da inscrição.
De acordo com o edital do Ministério da Educação (MEC), o processo seletivo terá apenas uma etapa de inscrição para todas as vagas ofertadas.
Resultado e matrícula
O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro de 2026. Os candidatos selecionados devem realizar a matrícula junto às instituições a partir de 2 de fevereiro de 2026.
Quem não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026.
Novidade na edição de 2026
A partir de 2026, o Sisu passará a considerar os resultados das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): 2023, 2024 e 2025. O sistema utilizará a nota que resultar na melhor média ponderada, conforme o curso escolhido.
Em caso de empate, será considerada a edição do Enem em que o estudante obteve a maior nota em uma das disciplinas, seguindo a ordem de prioridade definida no edital.
Somente podem se inscrever candidatos que participaram de uma ou mais edições do Enem, tenham obtido nota superior a zero na redação e não tenham participado como treineiros.
Critérios de preenchimento das vagas
Segundo o MEC, a classificação inicial ocorre na ampla concorrência. Após essa etapa, o sistema observa a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas para o preenchimento das vagas reservadas.
Cronograma do Sisu 2026
- Inscrições: 19 a 23 de janeiro
- Chamada regular: 29 de janeiro
- Matrícula: a partir de 2 de fevereiro
- Lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro
