Ensino superior

Seleção terá recorde de instituições participantes e passa a considerar notas de três edições do Enem

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começam em 19 de janeiro e seguem até 23 de janeiro. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do Portal de Acesso Único ao Ensino Superior.

A edição de 2026 será a maior já realizada em número de instituições participantes. Ao todo, 136 universidades, institutos federais e centros federais de educação tecnológica vão ofertar 274,8 mil vagas em 7.388 cursos de graduação.

A inscrição é gratuita, e o candidato pode escolher até duas opções de vagas.

Modalidades de cotas e ações afirmativas

Os participantes podem concorrer às vagas da ampla concorrência, às reservas previstas na Lei de Cotas e às ações afirmativas próprias das instituições. Para isso, precisam preencher o cadastro socioeconômico e indicar as modalidades desejadas no momento da inscrição.

De acordo com o edital do Ministério da Educação (MEC), o processo seletivo terá apenas uma etapa de inscrição para todas as vagas ofertadas.

Resultado e matrícula

O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro de 2026. Os candidatos selecionados devem realizar a matrícula junto às instituições a partir de 2 de fevereiro de 2026.

Quem não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026.

Novidade na edição de 2026

A partir de 2026, o Sisu passará a considerar os resultados das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): 2023, 2024 e 2025. O sistema utilizará a nota que resultar na melhor média ponderada, conforme o curso escolhido.

Em caso de empate, será considerada a edição do Enem em que o estudante obteve a maior nota em uma das disciplinas, seguindo a ordem de prioridade definida no edital.

Somente podem se inscrever candidatos que participaram de uma ou mais edições do Enem, tenham obtido nota superior a zero na redação e não tenham participado como treineiros.

Critérios de preenchimento das vagas

Segundo o MEC, a classificação inicial ocorre na ampla concorrência. Após essa etapa, o sistema observa a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas para o preenchimento das vagas reservadas.

Cronograma do Sisu 2026

Inscrições: 19 a 23 de janeiro

19 a 23 de janeiro Chamada regular: 29 de janeiro

29 de janeiro Matrícula: a partir de 2 de fevereiro

a partir de 2 de fevereiro Lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

