Estelionato

Suspeito é investigado em cerca de 20 boletins por receber pagamentos e não entregar portões contratados

Publicado em 31 de dezembro de 2025

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

O 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prendeu um homem de 30 anos investigado por aplicar golpes envolvendo falsos serviços de metalúrgica.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é citado em cerca de 20 Boletins de Ocorrência (BOs) registrados por vítimas em diferentes regiões de Manaus.

Golpes eram anunciados em redes sociais

Segundo as investigações, o homem utilizava anúncios em redes sociais e aplicativos de mensagens para oferecer a confecção de portões e outros serviços metálicos.

Após o primeiro contato, ele ia até a residência das vítimas para realizar medições e apresentar uma suposta proposta de serviço.

Em seguida, após a negociação, o suspeito solicitava pagamentos antecipados, feitos via Pix ou cartão de crédito.

No entanto, depois de receber os valores, ele interrompia o contato com os clientes e não entregava o serviço contratado.

Investigações

Com base nas denúncias e nas provas reunidas, a polícia conseguiu identificar e prender o investigado. Ele permanece à disposição da Justiça.

Além disso, as investigações continuam para apurar a existência de outras vítimas envolvidas no esquema criminoso.

Leia mais:

Golpe do falso pagamento via Pix cresce e polícia no AM orienta como evitar;

Falsa dentista é presa após aplicar golpes em Manaus;

Golpe da ligação muda: criminosos usam sua voz para fraudes no AM; veja como se proteger.