Denúncia

Gleyza Vasconcelos enganava vítimas com falsos implantes dentários e causava prejuízos financeiros

Gleyza Vasconcelos de Oliveira, de 42 anos, foi presa após policiais civis do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumprirem mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. Ela é apontada como autora de diversos golpes ao se passar por profissional de odontologia sem possuir formação ou habilitação para atuar na área, em Manaus.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, as investigações começaram após 15 vítimas procurarem a delegacia relatando terem sido enganadas por Gleyza.

“Ela afirmava que realizaria implantes dentários e, para convencer as vítimas, extraía diversos dentes sob o pretexto de preparar as mandíbulas para o procedimento, que nunca era realizado”, explicou o delegado.

Boletins de ocorrência

Conforme a autoridade policial, cerca de 50 registros policiais foram identificados contra a autora, envolvendo outros procedimentos realizados pelo mesmo modus operandi, induzindo as vítimas ao pagamento antecipado e gerando prejuízo financeiro.

“Estima-se que a autora tenha faturado mais de R$ 80 mil com os golpes”, afirmou Cícero Túlio.

Procedimentos

A mulher responderá pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão e lesão corporal grave, e permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Dentista é preso por sedar pacientes e aplicar golpes durante atendimentos em Manaus