Manaus se prepara para celebrar a tradição e a alegria do Carnaval neste sábado (3), com a chegada da Kamélia, ícone máximo da folia local, que marca oficialmente o início da festa na capital.
O evento reúne música, manifestações culturais e a participação das principais agremiações carnavalescas da cidade.
Recepção da Kamélia marca início da festa em Manaus
A programação começa no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde a Kamélia é recebida e, simbolicamente, recebe as chaves da cidade.
Esse gesto dá início ao reinado da festa momesca. Posteriormente, a festa se desloca para o Olímpico Clube, palco de um grande evento aberto ao público.
Todas as escolas de samba do Grupo Especial de Manaus participam, garantindo um espetáculo de cores, ritmos e tradições. Sambistas, famílias e foliões de todas as idades acompanham a programação.
Shows e atrações musicais
Por fim, no palco, o público poderá assistir apresentações do grupo Couro Velho, da bateria da escola Aparecida e da banda de metais Demônios da Tasmanha.
Além disso, os foliões aproveitam samba-enredo e marchinhas tradicionais que atravessam gerações, mantendo viva a memória do Carnaval de rua. Assista ao vídeo:
Leia mais: Por que a maioria das promessas de ano novo falha antes do Carnaval.