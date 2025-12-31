Cultura

Evento reúne escolas de samba, shows e manifestações culturais no Olímpico Clube

Manaus se prepara para celebrar a tradição e a alegria do Carnaval neste sábado (3), com a chegada da Kamélia, ícone máximo da folia local, que marca oficialmente o início da festa na capital.

O evento reúne música, manifestações culturais e a participação das principais agremiações carnavalescas da cidade.

Recepção da Kamélia marca início da festa em Manaus

A programação começa no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde a Kamélia é recebida e, simbolicamente, recebe as chaves da cidade.

Esse gesto dá início ao reinado da festa momesca. Posteriormente, a festa se desloca para o Olímpico Clube, palco de um grande evento aberto ao público.

Todas as escolas de samba do Grupo Especial de Manaus participam, garantindo um espetáculo de cores, ritmos e tradições. Sambistas, famílias e foliões de todas as idades acompanham a programação.

Shows e atrações musicais

Por fim, no palco, o público poderá assistir apresentações do grupo Couro Velho, da bateria da escola Aparecida e da banda de metais Demônios da Tasmanha.

Além disso, os foliões aproveitam samba-enredo e marchinhas tradicionais que atravessam gerações, mantendo viva a memória do Carnaval de rua. Assista ao vídeo:

Chegada de Kamélia marca abertura do Carnaval de Manaus neste sábado (3) – Vídeo: Reprodução/Redes sociais.

