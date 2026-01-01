Cirurgias

Feito inédito incluiu também um transplante duplo de fígado e rim em um único paciente

No último dia do ano de 2025, o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, que integra o Complexo Hospitalar Zona Norte, realizou seis transplantes em menos de 24 horas, um marco histórico na rede pública hospitalar do Estado. Na ocasião, foi realizado em um único paciente um duplo transplante, de fígado e rim. Outros três receberam rim e um quinto recebeu um fígado, consolidando o Amazonas como o maior centro transplantador do Norte do Brasil.

A jornada de procedimentos iniciou, na terça-feira (30/12), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado, na zona leste, onde foram feitas as captações de órgãos. A primeira teve como doador, um homem, de 56 anos, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A esposa afirmou que ele manifestou o desejo de doar ainda em vida. “Ele não se foi em vão. Saber que a doação ajudou alguém que precisava torna tudo isso mais significativo. A dor da ausência é inevitável, mas é gratificante saber que algo dele continuará existindo e cumprindo um propósito”, afirmou.

Na manhã de quarta-feira (31/12), também no HPS João Lucio, foram captados um fígado e dois rins de um homem, de 32 anos, vítima de acidente de motocicleta, além de córneas, que foram destinadas ao Banco de Olhos do Amazonas.

Para a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a jornada iniciada na terça-feira e encerrada na quarta, com seis órgãos transplantados com sucesso, é um marco histórico para a Saúde no Estado do Amazonas. Também demonstra, segundo ela, todo um trabalho integrado de rede, que envolve desde as equipes de captação de órgãos sob liderança da Coordenação Estadual de Transplantes em conjunto com a OPO Amazonas, os hospitais, a Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e o Hemoam.

Os pacientes transplantados são quatro homens, sendo três de Manaus e um de Benjamin Constant, e duas mulheres de Manaus. As idades variam entre 43,50, 56, 58 e 63 anos.

Segundo o coordenador estadual de Transplantes, médico Marcos Lins, o Amazonas encerra 2025 estabelecendo vários recordes em transplantes, incluindo de doação de órgãos, o que demonstra a força do sistema de saúde do Amazonas, redução do tempo de espera e ampliação do acesso a procedimentos de alta complexidade.

“Este é um avanço expressivo para a saúde do Amazonas e representa um marco para a medicina de alta complexidade no Estado, refletido no recorde histórico de doações e captações registrado em 2025. É fundamental considerar a perspectiva dos pacientes em lista de espera e compreender a relevância da doação de órgãos. A conscientização da população sobre a importância de comunicar aos familiares a decisão de ser doador contribui diretamente para a ampliação do acesso aos transplantes e para a melhoria dos indicadores de saúde pública”, destaca o coordenador.

No Hospital Delphina Aziz, as cirurgias mobilizaram uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, todos atuando de forma integrada e sincronizada. Cada etapa, do preparo do paciente à captação, preservação dos órgãos, ato cirúrgico e cuidados intensivos no pós-operatório, refletiu o elevado padrão de excelência, segurança e humanização que norteia o trabalho desenvolvido na unidade.

O Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz é referência em transplantes renais e hepáticos, além de realizar cirurgias de média e alta complexidades, como o implante coclear, diversos tratamentos especializados, e contar com o maior Parque Diagnóstico do Norte do Brasil.

Desde que retomou os transplantes na rede pública, a partir de junho 2023, com os renais, e em outubro de 2025, com os hepáticos, a unidade já realizou 264 procedimentos. Foram 258 de rins e seis de fígado. Em apenas dois anos, o hospital público superou 58% dos transplantes realizados ao longo de 16 anos pela rede privada, consolidando o Amazonas como referência no Norte do Brasil.

Inaugurado em 2014, inicialmente com atendimento exclusivo para urgência e emergência, o Hospital Delphina Aziz passou por uma profunda transformação a partir de 2019, com a ampliação significativa de seus serviços. O número de leitos saltou de 35, em 2018, para os atuais 362, representando um crescimento de 908,6%, ampliando o acesso da população a serviços de alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

