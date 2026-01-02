verão

Novo single chega em janeiro, com produção de Pierre Onassis e coreografia pensada para viralizar no verão e no Carnaval

O cantor baiano Dennys Salvador já entrou no clima do verão e do Carnaval com o lançamento de sua nova música de trabalho, “Mexidinha”, aposta do artista para embalar a temporada e o Carnaval de 2026. O single chega às plataformas digitais em janeiro e contará com um clipe oficial, reforçando a proposta dançante e contagiante que marca a trajetória do cantor.

A música foi gravada e produzida em Salvador (BA) pelo produtor Pierre Onassis, conhecido por trabalhos recentes de grande repercussão, como o novo DVD de Léo Santana, gravado na Cidade Baixa, nas proximidades do Elevador Lacerda.

Composição carrega swing e energia do Carnaval

A composição traz forte identidade baiana e leva a assinatura de Duller, hitmaker responsável por sucessos como “Birimbal Metalizado” (Ivete Sangalo) e “Mandei Meu Cavaco Chorar” (Xanddy / Harmonia do Samba). O resultado é uma conexão direta com o swing e a energia contagiante do Carnaval.

Segundo Dennys, “Mexidinha” surge com uma proposta clara: ser trilha sonora de coreografia, verão e festa.

“Ela vem muito grande, com swing, com a cara do Carnaval. A expectativa é enorme, tanto para o lançamento da música quanto do clipe”, destaca o cantor.

A coreografia oficial foi desenvolvida pelo coreógrafo Fernando, parceiro do artista, e aposta em passos simples e fáceis de aprender, pensados para “grudar” rapidamente no público. O refrão forte e repetitivo reforça o potencial viral da canção.

“É uma coreografia fácil para a galera pegar, tanto da letra quanto da dança. ‘Mexidinha’ é sobre isso”, resume Dennys.

Lançamento nacional e ações em Salvador e Manaus

O lançamento está previsto para janeiro, com divulgação nacional. Além das plataformas digitais, a música terá ações especiais em Manaus e Salvador, cidade natal do artista. As datas ainda estão sendo definidas em conjunto com o empresário Marcelo Lins, sócio de Dennys no projeto.

A preparação para o Carnaval, segundo o cantor, começa bem antes da folia. Ela envolve cuidados físicos, mentais e espirituais, além de um repertório pensado para agradar diferentes públicos.

“Nosso público pode esperar o melhor de mim e da nossa equipe: repertório incrível, dança, swing e músicas boas. Também vamos representar outros artistas da nossa linha, como o pagodão baiano, para agradar todo mundo”, afirma.

Foto: Divulgação

Trajetória marcada pela música baiana

Natural de Salvador (BA), Dennys Salvador iniciou sua trajetória musical ainda jovem, passando da percussão ao canto. Ganhou destaque ao dividir palco com grandes nomes da música baiana, como Harmonia do Samba, Léo Santana e Parangolé. Atuou em bandas de samba e pagodão, estudou na escola de música de Carlinhos Brown e participou de projetos e concursos importantes.

Após superar um grave problema de saúde, consolidou a carreira com o lançamento de um CD ao vivo em 2008. Agora, com “Mexidinha”, o cantor reafirma sua conexão com o pagodão baiano e com a energia do Carnaval, prometendo animar o público em 2026.

Serviço

Para contratar o show de Dennys Salvador, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (92) 99923-78701.

O artista está nas redes sociais pelo perfil @dennyssalvadoroficial.

