Acidente aconteceu no bairro Colônia Antônio Aleixo; vítima foi levada a hospital.

Manaus (AM) — Na tarde desta segunda-feira (5), um entregador ficou ferido após ser atingido por um galho de árvore no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital.

De acordo com a 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o entregador passava pelo local no momento em que um idoso realizava o corte dos galhos da árvore. Um dos galhos caiu sobre a vítima, causando ferimentos.

O homem precisou ser socorrido e encaminhado a um hospital da cidade. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

