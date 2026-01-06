traição

David Schmidt Prado foi assassinado na saída de academia

David Schmidt Prado foi perseguido, esfaqueado e morto ao sair de uma academia em Londrina, região norte do Paraná, na noite de segunda-feira (5). Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivada por ciúmes.

O autor dos golpes, Lucas Wancler, aguardou a chegada de David com uma faca escondida. Ao sair do estacionamento da academia, os dois começaram a discutir, e Lucas desferiu o primeiro golpe, perseguindo a vítima em seguida.

Imagens da academia flagraram o ataque. David aparece ensanguentado, chorando, e consegue entrar no interior do estabelecimento, mas Lucas continua a perseguição e desfere cinco facadas no total.

Um policial militar presente conseguiu conter o agressor, que foi preso em flagrante e levado à delegacia. David foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

VÍDEO:

“O autor do crime esperava a vítima chegar ali para poder efetuar diversas facadas nela. Logo após sair da academia, a vítima é surpreendida pelo autor, que inicia uma conversa e logo em seguida, já começa a desferir facadas contra a vítima”, Delegado Vitor Dutra, responsável pelo caso

A investigação aponta que a motivação seria ciúmes, já que David teria tido um caso com a mulher de Lucas.

Em depoimento à polícia, Lucas permaneceu em silêncio. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e está à disposição da Justiça.

Academia emite nota de pesar e colabora com investigação

A academia Panobianco Faria Lima publicou nota de pesar e afirmou estar colaborando com as autoridades. O estabelecimento foi fechado temporariamente e retornará às atividades na quarta-feira (7).

“A academia esclarece que não teve qualquer participação ou responsabilidade sobre o ocorrido. Assim que tomou conhecimento da situação, todas as medidas cabíveis foram adotadas, incluindo o acionamento imediato das autoridades competentes”, diz nota da academia.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Homem é preso por pisotear colega de trabalho até a morte e esconder corpo em mata no AM