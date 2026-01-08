Tentativa de assalto

Crime aconteceu na noite desta quarta-feira (7); vítima conseguiu buscar ajuda após ser atingida por disparos.

Na noite desta quarta-feira (7), um motorista de aplicativo foi baleado ao tentar reagir a um assalto nas proximidades da rua Ferreira Pena, no Centro de Manaus. A vítima, identificada apenas como Robenilson, foi abordada por três criminosos armados logo após deixar passageiros no local.

Segundo a Polícia Militar, o motorista aguardava uma nova chamada pelo aplicativo quando os suspeitos anunciaram o roubo. Ao tentar impedir a ação do trio, ele acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo.

Mesmo baleado, Robenilson conseguiu dirigir até um posto de combustíveis próximo, onde recebeu ajuda de frentistas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul da capital.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar os envolvidos.

Leia mais:

Passageiro é baleado dentro de carro de aplicativo em Manaus