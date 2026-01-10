Rússia

Presidente afirmou que tem "ótimas relações" com o líder do Kremlin mas expressou decepção por ainda não haver uma resolução pelo fim da guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira (9) que não acreditava ser necessário ordenar uma missão para capturar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quando questionado por um repórter, e expressou confiança de que poderia resolver o conflito na Ucrânia.

Em declarações à imprensa durante uma reunião com empresas petrolíferas para discutir a Venezuela, Trump afirmou que “sempre teve um ótimo relacionamento” com Putin e expressou decepção pelo fato de a resolução da guerra na Ucrânia ter se mostrado mais difícil do que o esperado.

Trump também argumentou que Putin não teme a liderança europeia, mas se sente intimidado pelo poder dos EUA sob sua administração.

“Eu diria que o presidente Putin não tem medo da Europa. Ele tem medo dos Estados Unidos da América, liderados por mim. Ele não tem medo da Europa”, disse ele.

Enviados ucranianos e americanos, acompanhados por uma coalizão de aliados da Ucrânia, estão negociando em Paris esta semana para resolver as divergências restantes em um acordo de paz que Washington busca elaborar com Kiev antes de apresentá-lo à Rússia.

Sob o governo Trump, Washington mudou sua posição de apoiador declarado de Kiev para mediador, buscando o consenso entre os dois lados para a paz, e tentará convencer Moscou a aderir ao acordo negociado com a Ucrânia.

(*) Com informações da CNN Brasil