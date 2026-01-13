empreendedorismo

Transformar projetos em obras concluídas é um dos maiores desafios da construção civil, especialmente fora dos grandes centros urbanos. Em Manacapuru, no interior do Amazonas, a Souz® Obras & Projetos tem chamado a atenção por mostrar, na prática, como planejamento, execução e constância conseguem tirar ideias do papel. O trabalho da empresa ganhou recentemente destaque na revista Sonho & Negócios, que acompanhou de perto a atuação da equipe.

Fundada por Valder Marques, a Souz® nasceu de uma trajetória construída no dia a dia da obra. Sem fórmulas prontas ou discursos técnicos distantes da realidade local, o fundador defende que o diferencial está na ação organizada. Segundo ele, muitas obras travam não por falta de recursos, mas por ausência de método, acompanhamento e decisão.

A reportagem da Sonho & Negócios mostrou que a lógica adotada pela empresa começa antes do primeiro tijolo. Cada projeto passa por análise detalhada, definição clara de etapas, escolha criteriosa de materiais e acompanhamento contínuo da execução. O objetivo é reduzir desperdícios, evitar retrabalhos e garantir que o que foi planejado seja fielmente executado no canteiro de obras.

Outro ponto que chamou a atenção da publicação foi a postura de transparência adotada pela Souz®. A empresa passou a compartilhar o andamento das obras nas redes sociais, mostrando desde a fase inicial até a finalização. Para o cliente, isso gera confiança. Para o mercado local, cria um novo padrão de relacionamento, em que o processo deixa de ser invisível.

O reconhecimento pela Sonho & Negócios também reforça um movimento maior dentro da construção civil no Amazonas. Dados recentes do setor indicam crescimento contínuo da atividade, impulsionado por obras residenciais e comerciais. Nesse cenário, empresas que unem planejamento, execução responsável e comunicação clara tendem a se destacar.

Em Manacapuru, a Souz® vem se consolidando como um exemplo de que profissionalismo não está ligado apenas ao tamanho da empresa, mas à forma como ela conduz cada projeto. A atenção aos detalhes, o respeito aos prazos e a adaptação à realidade local são fatores que explicam por que a marca entrou no radar da imprensa especializada.

Ao destacar a Souz®, a Sonho & Negócios aponta para uma tendência relevante no empreendedorismo regional: negócios que crescem ao unir prática, aprendizado contínuo e coragem para executar. Para o leitor, fica a mensagem de que, na construção civil, planejamento só faz sentido quando caminha junto com ação.

