Recriação do DER-AM representa uma resposta técnica ao problema crônico da falta de manutenção

Inegavelmente, a recriação do Departamento Estadual de Estradas e Rodovias do Amazonas (DER-AM) ressurge como um tema central no debate sobre infraestrutura, desenvolvimento e integração regional.

Para especialistas e lideranças da sociedade civil, trata-se de uma solução técnica indispensável para enfrentar um dos maiores gargalos históricos do estado: a ausência de manutenção e conservação permanente da malha viária.

O professor Marcos Maurício, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), destaca que a importância do DER-AM vai além de decisões políticas momentâneas. Segundo ele, a existência de um órgão técnico, estruturado e permanente é essencial para garantir continuidade administrativa e eficiência na gestão das rodovias.

O professor lembra que, mesmo em estados como São Paulo — onde grande parte das rodovias é concedida à iniciativa privada — o Departamento de Estradas de Rodagem continua ativo, executando diretamente serviços de manutenção e conservação em trechos sob sua responsabilidade.

Para o Amazonas, onde o desafio é ainda maior devido às características geográficas e climáticas, a recriação do DER-AM representa uma resposta técnica ao problema crônico da falta de manutenção.

Marcos Maurício ressalta, contudo, que a efetividade da medida depende de vontade política, seriedade administrativa e compromisso público. Sem isso, o risco é perpetuar promessas não cumpridas e frustrações sociais.

Ainda assim, o professor demonstra confiança na existência de gestores comprometidos com o interesse coletivo e capazes de transformar boas ideias em ações concretas.

Na mesma linha, André Marsílio, presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, reforça que a recriação do DER-AM é estratégica e urgente para o desenvolvimento da região e da Amazônia como um todo.

Para ele, um departamento técnico é fundamental para planejar, executar e manter políticas públicas eficientes voltadas à infraestrutura viária.

Marsílio destaca que estradas bem planejadas e conservadas reduzem custos logísticos, facilitam o escoamento da produção, fortalecem o comércio, atraem investimentos e geram empregos.

Sem uma malha rodoviária adequada, o desenvolvimento regional fica seriamente comprometido, ampliando desigualdades e limitando oportunidades.

Outro ponto essencial é a segurança viária. O DER-AM teria papel decisivo na identificação de pontos críticos, na melhoria da sinalização, em ajustes geométricos e na implementação de soluções de engenharia capazes de reduzir acidentes e salvar vidas.

Além disso, permitiria o planejamento de longo prazo, a integração da região metropolitana e a expansão da infraestrutura rodoviária com respeito às especificidades ambientais da Amazônia.

Certamente, defender a recriação do DER-AM é também defender um modelo de desenvolvimento sustentável, seguro e tecnicamente responsável, capaz de conectar pessoas, fortalecer a economia e garantir um futuro melhor para o Amazonas.

