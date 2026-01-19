Assassinatos

O médico que matou dois colegas de profissão após uma discussão em um restaurante foi identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (16), na Avenida Copacabana, no bairro Alphaville Plus, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo.

As vítimas foram Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinicius dos Santos Oliveira, de 35, ambos médicos.

Testemunhas registraram em vídeo o início da confusão dentro do restaurante. As imagens mostram os três discutindo intensamente e trocando agressões físicas. A Guarda Civil Municipal foi acionada e esteve no local, conseguindo controlar a situação naquele momento. Durante a abordagem, Carlos negou estar armado, e os agentes não encontraram nenhuma arma durante a revista pessoal.

Minutos depois, quando Luís Roberto e Vinicius deixavam o estabelecimento, Carlos os seguiu, retirou uma pistola calibre 9mm de dentro de uma bolsa e efetuou vários disparos. Os dois médicos chegaram a ser socorridos, mas morreram em decorrência dos ferimentos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a arma utilizada foi apreendida junto com cápsulas deflagradas, documentos, uma bolsa e R$ 16.140 em dinheiro. A polícia solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva.

O caso foi registrado como duplo homicídio na Delegacia de Barueri, que requisitou perícia.

Histórico do suspeito

Carlos Alberto já havia sido detido anteriormente. Em 2025, ele se envolveu em um caso de racismo dentro de um hotel de luxo em Aracaju (SE), episódio que também ganhou repercussão.

Versões de testemunhas

Pessoas que estavam no restaurante afirmaram ter visto Carlos pegar a arma na bolsa logo após sair do local. Os relatos sobre a quantidade de tiros variam entre sete e dez disparos.

Quem eram as vítimas

Luís Roberto era cardiologista e atuava em um hospital municipal de Barueri. Já Vinicius trabalhava em Unidades Básicas de Saúde de Cotia e também integrou a linha de frente durante a pandemia da Covid-19, em hospital de campanha.

A Prefeitura de Cotia divulgou nota lamentando a morte e destacou que Vinicius era conhecido pelo comprometimento com os pacientes e colegas de trabalho. Ele deixa esposa e um filho de um ano e meio.

