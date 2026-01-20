Levantamento

Dados foram divulgados nesta terça-feira (20) pelo Dieese

O preço da cesta básica de alimentos caiu em todas as 27 capitais brasileiras no último semestre de 2025. Manaus (AM) se destacou como a segunda capital com maior redução, registrando queda de 8,12%, segundo dados do Dieese e da Conab divulgados nesta terça-feira (20).

Economia para os consumidores

Na capital amazonense, o valor da cesta passou de R$ 674,78 em julho para R$ 620,42 em dezembro. A diferença representa R$ 54,36 a menos para os consumidores. Apenas Boa Vista (RR) teve queda maior, de 9,08%, seguida por Fortaleza (CE), com redução de 7,90%.

Motivo da redução

O presidente da Conab, Edegar Pretto, afirmou que a queda nos preços reflete os investimentos do governo federal no setor agropecuário. Segundo ele, a produção de alimentos para o consumo interno aumentou.

“Estamos comemorando porque essa queda é fruto dos investimentos no setor agropecuário, que ampliaram a produção de alimentos para consumo interno”, disse Pretto.

Ele destacou também que os Planos Safra dos últimos três anos, tanto para empresas quanto para a Agricultura Familiar, garantiram financiamento e juros subsidiados aos produtores.

Capitais com menor queda

A pesquisa, que passou a cobrir todas as capitais desde julho de 2025, mostra que as menores reduções ocorreram em Belo Horizonte (MG), Macapá (AP) e Campo Grande (MS), com variações entre -1,56% e -2,16%.

